Aydın’da ‘1 Mayıs gözaltıları’ serbest

Aydın’da 1 Mayıs kutlamaları öncesi gözaltına alınan sendika ve siyasi parti yöneticileri serbest bırakıldı.

Aydın’da 1 Mayıs hazırlık çalışmalarını yürütürken gözaltına alınan İsmail Doğan, Emek Gençliği Merkez Yöneticisi Yoldaş Taş ve Emek Gençliği üyesi Kazım Doğan’ın da içinde bulunduğu 10 kişi, dün çıkarıldıkları savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Nazilli’de Uğur dondurucu işçilerinin sendikalaşma çalışmalarını sürdürürken 1 Mayıs öncesi gözaltına alınan İsmail Doğan, gözaltına alınmalarının tamamen keyfi bir tutum olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Nazilli’de Uğur işçileri sendikal örgütlülüğünü büyütüyor ve işçi ve emekçiler, uzun yıllar sonra ilk defa Nazilli’de 1 Mayıs’ı kutlamaya hazırlanıyordu. Bunu hazmedemeyenler engellemek için harekete geçtiler. 1 Mayıs’ı terörize etmek istediler ama başaramadılar ve başaramayacaklar da. Nazilli işçi sınıfı, Uğur dondurucu işçileri, sendikal örgütlülüğünü büyütmek için mücadelesine devam ediyor ve bu mücadeleyi engelleyemezler.”

İŞÇİLERİN ALANLARA ÇIKMASINDAN KORKUYORLAR

Gözaltılara ilişkin açıklama yapan Emek Partisi Aydın İl Örgütü, 1 Mayıs öncesi yapılan gözaltıların AKP hükümetinin işçi ve emekçilerin alanlara çıkmasından duyduğu korkudan kaynaklandığını belirtti.

“24 Haziran öncesi tek parti tek adam rejimine karşı insanca yaşama ve insanca çalışma talep eden işçi ve emekçilerin, demokrasi ve özgürlük talep eden milyonların alanlarda hep birlikte bu taleplerini dile getirmelerini engelleme amaçlıdır” denilen açıklama şöyle devam etti:

“AKP hükümeti devletin tüm kurumlarını olduğu gibi Aydın Emniyet Müdürlüğü’nü de AKP’nin propaganda bürosu gibi kullanıyor. Gözaltına alanlar, bizzat kendileri suç işliyorlar ve bu suçlarının cezasız kalmaması için hukuki olarak tüm haklarımızı kullanacağımızın bilinmesini isteriz. Partimize ve Emek Gençliğine yönelik ‘illegal bir örgütün görüşleri doğrultusunda faaliyet gösterdiğimiz ve provokatif eylem grubu olduğumuz’ iftiralarına ilişkin gerekli yasal girişimlerde bulunacağız. Emekten, barıştan, demokrasiden yana olan herkesi, 24 Haziran’da bu keyfi durumlara, tek adam, tek parti rejimine son vermek için dayanışma ve mücadeleye çağırıyoruz.” (Aydın/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 12:03

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