Taşeron işçiler: Bizsiz üniversitenin geleceği olamaz

Ege Üniversitesi'nin düzenlediği 'Gelecek Şurası' direnişteki taşeron taşeron işçilerin eylemi ile başladı.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün çağrısıyla bugün gerçekleştirilen ‘Gelecek Şurası’, güvenlik ve arşiv soruşturması gerekçesiyle atılan işçilerin protestolarıyla açıldı. “Bizsiz Üniversitenin Geleceği Olamaz” diyen işçiler giydikleri ‘Kadro Dediniz İşimizden Ettiniz' tişörtleri ile kapalı tenis kortları önünde sessiz eylem gerçekleştirdi.

Genel-İş 7 Nolu Şube üyesi işçilere, üniversitenin güvenlik görevlileri müdahale etti. İşçilerin üniversiteyi terk etmesini isteyen güvenlik şube müdürü ile sendika şube başkanı Kemal Köroğlu arasında tartışma yaşandı. Alanı terk etmeyen sendika yönetimi ve işçilerin akademisyenler tarafından görülmesi engellenmeye çalışıldı.

REKTÖRDEN 'BU NE YA' TEPKİSİ

Öte yandan, bazı akademisyenler, beraber çalıştıkları işçilerin yanına gelerek desteklerini sundu. Toplantı için tenis kortları önüne gelen rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Bu ne ya” diye tepki gösterdi Rektör daha sonra işçileri görmezden gelerek salona gitti.

AKADEMİSYENLERE KATILIM BASKISI İDDİASI

Ege Üniversitesi'nin 2019 yılında araştırma üniversitesi olabilmesinin yol ve yöntemlerinin tartışılacağı “Ege Üniversitesi Geleceğini tartışıyor” başlıklı şuraya 1050 akademisyen katıldı. Akademisyenlerin tamamından şura öncesi imza alındı. Edinilen bilgiye göre şura öncesi rektörlük tarafından tüm akademisyenlere şuraya katılmayan akademisyenler hakkında soruşturma başlatılacağına dair mesaj gönderildiği iddia edildi. Şuraya Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ve Vali Erol Ayyıldız'ın yanı sıra vali yardımcıları da katıldı. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 11:02

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