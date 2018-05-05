Selahattin Demirtaş için başvuru bugün yapılacak

HDP MYK üyeleri ve milletvekilleri, Selahattin Demirtaş için cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulunacak.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan başkanlığındaki HDP heyeti, bugün (5 Mayıs Cumartesi) saat 14:00'te Yüksek Seçim Kurulu'na giderek Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın başvurusunu yapacak. Heyette HDP MYK üyeleri ve milletvekilleri de yer alacak. (HABER MERKEZİ)

HDP, Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 10:23

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