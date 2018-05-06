Ä°ngiltereâ€™de â€˜ortaya karÄ±ÅŸÄ±kâ€™ yerel seÃ§imler

Ä°ngiltere'de gerÃ§ekleÅŸen yerel seÃ§imlerde toplam 150 belediyede yÃ¶netim belirlendi.

Arif BEKTAÅž

Londra

Ä°ngiltere’de toplam 150 belediyenin yeni yönetiminin belirlendiÄŸi yerel seçimler 3 MayÄ±s PerÅŸembe günü gerçekleÅŸti. Bu belediyelerden 6 tanesinin de belediye baÅŸkanlarÄ± seçildi. Ä°ngiltere’de belediyelerin büyük çoÄŸunluÄŸunda önce belediye meclis üyeleri seçiliyor ve meclis üyeleri de kendi aralarÄ±nda sembolik olarak her yÄ±l bir baÅŸkan seçiyorlar. BazÄ± belediyeler ise yetkileri daha geniÅŸ olan ve 4 yÄ±l boyunca görev yapacak belediye baÅŸkanÄ±nÄ± seçiyor. Burada asÄ±l önemli olan, seçim yapÄ±lan belediyede yönetiminde kontrolün hangi siyasi güçte olacaÄŸÄ±. Bir belediyede toplam belediye meclis üyelerinin çoÄŸunluÄŸunu elde eden parti, 4 yÄ±l boyunca o belediyenin yöneticisi oluyor.

KÄ°M, KAÇ BELEDÄ°YEDE YÖNETÄ°MÄ° ALDI?

Toplam 150 belediyeden 149’unda sayÄ±m iÅŸlemi tamamlanÄ±rken, bu belediyelerin 73’ünü Ä°ÅŸçi Partisi, 46’Ä±nÄ± Muhafazakar Parti, 9’unu Liberal Demokrat Parti aldÄ± ve 21’inde de hiç bir parti çoÄŸunluÄŸu alamadÄ±. Her yerel seçimde olduÄŸu gibi bu yerel seçimlerde de halkÄ±n sandÄ±ÄŸa ilgisi olmadÄ± ve oy kullanma oranÄ± yüzde 40'larda kaldÄ±.

Genelde, Ä°ngiltere, Galler, Ä°skoçya ve Kuzey Ä°rlanda’nÄ±n oluÅŸturduÄŸu BirleÅŸik KrallÄ±k’ta yerel seçimler beraber yapÄ±lÄ±rdÄ±. Fakat bu seçimde sadece Ä°ngiltere’de yapÄ±ldÄ± ve özellikle de Ä°ÅŸçi Partisi için son derece önemli bir seçimdi. 2020 genel seçimleri öncesi, Ä°ÅŸçi Partisi’nin “solcu” lideri Jeremy Corbyn’in seçmen üzerindeki etkisi görülecekti. Fakat ilk gelen sonuçlara göre beklenen baÅŸarÄ±yÄ± elde edemedi.

MUHAFAZAKAR OYLAR EL DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

Ä°ktidardaki Muhafazakar Parti’nin baÅŸarÄ± elde etmesi beklenmiyordu. Muhafazakar Parti, BirleÅŸik KrallÄ±k ülkelerinin Avrupa BirliÄŸi’nden ayrÄ±lmasÄ± süreci olan Brexit’in etrafÄ±nda kampanya yürütürken, güçlü ekonomi vurgusuyla oy toplamaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Seçmenin bu propagandadan çok etkilenmediÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Fakat, Ä±rkçÄ± BirleÅŸik KrallÄ±k BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Partisi’nin (UKIP) kendi içindeki liderlik kavgasÄ± Muhafazakar Parti’ye yaradÄ±. UKIP’ten umudunu kesen muhafazakar Ä°ngilizler, tekrar Muhafazakar Parti’ye dönmüÅŸ görünüyor. Yüzde 10 oranÄ±nda oy kaybÄ±na uÄŸrayan UKIP’in oylarÄ±nÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸu Muhafazakar Parti aldÄ±. Birçok bölgede UKIP oylarÄ±nÄ±n, Ä°ÅŸçi Partisi’ne de kaydÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Ä°ÅžÇÄ° PARTÄ°SÄ°’NDE KANATLARIN KAVGASI

FotoÄŸraf: Evrensel

Öte yandan seçim sonuçlarÄ±, Ä°ÅŸçi Partisi’nin kemer sÄ±kma politikalarÄ±na karÅŸÄ± yürüttüÄŸü kampanyanÄ±n da çok etkili olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor. Ä°ÅŸçi Partisi içinde de birkaç kanadÄ±n kavgasÄ± söz konusu. Partinin ‘sol kanat’ milletvekili olan Jeremy Corbyn’in genel baÅŸkan olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan parti içinde asÄ±l güçlü olan saÄŸcÄ± kanadÄ±n Corbyn politikalarÄ±na açÄ±ktan savaÅŸ açmasÄ± muhalefet partisinin baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± engellemiÅŸ görünüyor.

Parti ve seçmenin güvenini kazanmak için daha radikal olan eski politikalarÄ±nÄ± bir kenara bÄ±rakan Corbyn, kemer sÄ±kma politikalarÄ±na ve belediyelerin bütçesinin merkezi hükümet tarafÄ±ndan kesilmesine karÅŸÄ± çÄ±karak bir kampanya yürüttü. Ancak Corbyn beklenen baÅŸarÄ±yÄ± elde edemedi.

PARTÄ° Ä°ÇÄ° FARKLI ANLAYIÅžLAR ETKÄ°LEDÄ°

Parti içindeki Corbyn yanlÄ±sÄ± ‘Momentum grubu’ ile saÄŸcÄ± kanadÄ±n yerel adaylarÄ±nÄ±n, kavga ile belirlenmiÅŸ olmasÄ± ve suya sabuna dokunmayan ara bir grubun parti içinde bulunmasÄ± seçmene fazla bir umut vermedi. Bu arada bazÄ± bölgelerde özelleÅŸtirme, kentsel dönüÅŸüm projeleri ve kesintilere karÅŸÄ± seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lÄ±rken, birçok bölgede ise bu sorunlar dile getirilmedi. Parti içindeki farklÄ± anlayÄ±ÅŸlarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±, seçmenin karÅŸÄ±sÄ±na merkezi bir manifestonun da konmamasÄ±na neden oldu. Corbyn’in, vaatlerinin “sosyal devlet”in ötesine geçmemesi de yine çeÅŸitli kesimlerin tepkisini çekti.

Ä°ÅžÇÄ° PARTÄ°SÄ°’NDE ‘HER ZÄ°HNÄ°YETTEN’ ADAY VARDI

Son dönemlerde Ä°ÅŸçi Partisi’nin “sosyalist bir partiye mi dönüÅŸeceÄŸi” tartÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lÄ±yordu. Ancak parti içinde çok farklÄ± kesimlerin barÄ±nÄ±yor olmasÄ± bu tartÄ±ÅŸmanÄ±n anlamlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. ÖrneÄŸin Londra’daki adaylar içinde saÄŸcÄ±lar, solcular; dini çevreler ve etnik çevrelerden adaylarÄ± vardÄ±. Bunlardan onlarcasÄ± da Türkiyeliydi. Ä°ÅŸçi Partisi’nden aday olmuÅŸ Türkiyeli adaylar arasÄ±nda AKP’li de Gülen Cemaati destekçi de; Alevi kurumlarÄ±ndan adaylar da, Kürt kurumlarÄ±ndan adaylar da, köy derneÄŸi yöneticileri de ve sosyalist olduÄŸunu söyleyenler de mevcuttu.

Hangi çevreden olursa olsun seçilebilmek için Ä°ÅŸçi Partisi’ni bir mevzi olarak gören birçok aday da, partinin lideri Corbyn’i desteklemediÄŸi halde Corbyn bu kiÅŸileri aday göstermekte sakÄ±nca görmedi.

IRKÇI PARTÄ° ‘SANDIÄžA GÖMÜLDÜ’

Ä°ngiltere'de Ä±rkçÄ±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ±, anti-faÅŸist hareket güçlü. Bu nedenle Ä±rkçÄ±larÄ±n yükselmesine izin verilmiyor. IrkçÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama muhafazakar olduÄŸunu iddia ederek 2014 seçimlerine giren UKIP o dönem yüzde 17 oy alarak büyük bir süpriz yapmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat Ä°ngiltere halkÄ± kÄ±sa bir sürede partinin gerçek siyasetini gördü ve bu seçimlerde partiyi deyim yerindeyse “sandÄ±ÄŸa gömdü”. UKIP elindeki 126 belediye meclis üyesiÄŸinin hemen hemen hepsini kaybetti.

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