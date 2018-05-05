Fotoğraf: Pixabay

Aydın'da otelin iskelesi çöktü: 8 yaralı

    • 05 Mayıs 2018 10:09

    Didim'de 5 yıldızlı bir otelin denize uzanan beton iskelesinin çökmesi sonucu 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

    Aydın'ın Didim ilçesinde, bir otele ait iskelenin çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin sahil kısmındaki beton iskele, üzerinde tatilciler varken çöktü.

    İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, iskele altında kalan ve denize düşen 8 yaralıyı kurtardı.

    Ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (AA)

    Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 10:10
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