Aydın'da otelin iskelesi çöktü: 8 yaralı

Didim'de 5 yıldızlı bir otelin denize uzanan beton iskelesinin çökmesi sonucu 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, bir otele ait iskelenin çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin sahil kısmındaki beton iskele, üzerinde tatilciler varken çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, iskele altında kalan ve denize düşen 8 yaralıyı kurtardı.

Ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 10:10

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