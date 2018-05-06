â€˜GÃ¼ndelikâ€™ deÄŸil â€˜Ã¶mÃ¼rlÃ¼kâ€™, ev kadÄ±nÄ± deÄŸil iÅŸÃ§i

GÃ¼ndelik iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸan Canan ve Saniye, geceleri de ilaÃ§ paketleme iÅŸine gidiyor. Akrabadan da Ã¶te 2 iÅŸÃ§inin mÃ¼cadelesi Evrensel'de hayat buldu.

Elif Ekin SALTIK

Ä°stanbul

Saniye ve Canan iki yakÄ±n komÅŸu. Saniye yaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±ldÄ±r Küçükçekmece’nin Ä°kitelli semtinde oturuyor, Canan 10 yÄ±ldÄ±r. Saniye ile Canan ailecek akrabadan öte olmuÅŸlar.

Ä°kisi de gündelik iÅŸlerde çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. AkÅŸamlarÄ± onlarÄ±n deyimiyle ‘gece iÅŸine’ ilaç paketlemeye, gündüzleri ise birlikte ev temizliÄŸine... Bazen gece iÅŸinden çÄ±ktÄ±klarÄ± gibi ev temizliÄŸine gittikleri de oluyor. Saniye enerjik ve esprili bir kadÄ±n. “Ben gece hayatÄ±nÄ± bÄ±raktÄ±m artÄ±k” diyor gülerek. Canan 3 senedir çalÄ±ÅŸÄ±yor gece iÅŸinde. Canan ‘gece iÅŸi’ne yani ilaç kutulamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda 35 liraymÄ±ÅŸ günlüÄŸü, 3 yÄ±l sonra ancak 50 liraya çÄ±kmÄ±ÅŸ. Gece çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n nedenini merak ediyorum, Canan yanÄ±t veriyor: “ÇocuklarÄ±m vardÄ±. Bir de gündüz firma çalÄ±ÅŸanlarÄ± yapÄ±yor bu iÅŸi. AkÅŸam da yetiÅŸmeyenleri yapÄ±yorduk biz.”

70 YAÅžINDAKÄ° KADINDAN LÄ°SE ÖÄžRENCÄ°SÄ°NE

AkÅŸam sekiz buçukta evden çÄ±kÄ±p sabah 6’ya kadar çalÄ±ÅŸÄ±yor kadÄ±nlar. Servisle gidip geliyorlar. AkÅŸam 10’da çay molasÄ±, 12.30’da yemek molasÄ± veriyorlarmÄ±ÅŸ. “Ä°lacÄ±n kontrolünü yapÄ±yoruz. Sonra da paketleri kutuluyoruz. Bazen hayvan ilacÄ±, bazen serum, bazen vitamin oluyordu” diyor Canan. En az 20 kadÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ama bazen 80’i bulduÄŸunu söylüyor. Saniye araya giriyor: “Dört beÅŸ tane de öÄŸrenci oluyor. Lise birinci, ikinci sÄ±nÄ±f, üniversite öÄŸrencileri harçlÄ±klarÄ±nÄ± çÄ±kartmak için geliyor. Okul kapandÄ±ktan sonra da sürekli gelen öÄŸrenciler, gençler var. 60-70 yaÅŸlarÄ±nda kadÄ±nlar geliyor. Mesela Elmas abla vardÄ±, 68 yaÅŸÄ±nda, neredeyse 8 senedir bu iÅŸe geliyormuÅŸ. Nuray isminde bir kadÄ±n vardÄ±, yaÅŸÄ± ileri. Bir oÄŸlu cezaevinde, bir oÄŸlu askerde, bir oÄŸlu da madde baÄŸÄ±mlÄ±sÄ±. Gelini var yanÄ±nda, çalÄ±ÅŸÄ±yor o da. YetiÅŸtiremiyor kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±. Nuray abla da destek olmak, üç kuruÅŸ da olsa katkÄ± sunmak için geliyordu.”

ÇOCUKLARA BAKABÄ°LMEK Ä°ÇÄ°N...

KadÄ±nlarÄ±n bu iÅŸi tercih etmesinin en büyük sebebi, çocuklarÄ±. Gündüzleri çocuklarÄ±na bakabilmek için gece çalÄ±ÅŸmayÄ± seçiyorlar. Saniye çocuklarÄ±nÄ±n bakÄ±m sorunu olmasa tam zamanlÄ± çalÄ±ÅŸmak istiyor: “Ä°sterim gündüz çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m, sigortalÄ± bir iÅŸe girmeyi ama çoluk çocuk engel. Evlenmeden önce iplik fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±yordum; evlendikten sonra iÅŸi bÄ±raktÄ±m. KayÄ±nvalidem ‘KocanÄ±n parasÄ±nÄ± saÄŸa sola savuracaÄŸÄ±na otur çocuklarÄ±na bak, niye gidiyorsun gece iÅŸine’ diyor. Ä°ki çocuk var, eÅŸim 2 bin lira alÄ±yor, nereye yetsin o para!”

Hem kendi paralarÄ±nÄ± kazanmak hem de eve katkÄ± sunmak için çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söylüyorlar. “KocamÄ±zdan alacaÄŸÄ±mÄ±za kendi paramÄ±z olsun dedik” diyor Saniye ve ekliyor, “Bu düyada kiracÄ±yÄ±z ama evlerimiz kira deÄŸil çok ÅŸükür. Yoksa mümkün deÄŸil geçinemeyiz.”

KREÅž OLSA YA HER YERDE, PARASIZ!

Saniye ve Canan’la sohbetimiz sürerken Åžehri geliyor. Åžehri de haftanÄ±n üç günü ev temizliÄŸine gidiyor. YarÄ±m gün ev temizliiÄŸinden 90 lira kazanÄ±yor. “O kÄ±sa zamanda koskocaman evi dip köÅŸe temizliyorum, büyük camlarÄ± var, onlarÄ± siliyorum” diye anlatÄ±yor.

KadÄ±nlara günlük ev temizliÄŸi iÅŸi bulmalarÄ±nda “aracÄ±” olan kadÄ±nlar olduÄŸunu öÄŸreniyoruz. Her gün birçok kadÄ±na iÅŸ bulduklarÄ±nÄ±, yönlendirdikleri her bir kadÄ±ndan 50 lira kazandÄ±klarÄ±nÄ±, bu yöntemle ev, araba sahibi olanlar bile olduÄŸunu anlatÄ±yorlar.

Saniye “MesleÄŸimiz olsaydÄ± böyle mi olurdu” diye yakÄ±nÄ±yor. Canan ise “KreÅŸ olsa” diyor, “DiÄŸer ülkelere bakÄ±yorsun anneler iÅŸe gittiÄŸinde iÅŸ yerlerinin kreÅŸleri var. Bizim ülkemizde öyle bir ÅŸey yok, ne bir bakÄ±m parasÄ± ne bir yardÄ±m var. Çocuklu annelere bir destek olmalÄ± kesinlikle. AyrÄ±ca mahallelerde de kreÅŸ olmalÄ±. ParasÄ± olmamalÄ± kreÅŸlerin. Anne iÅŸe de gitse baÅŸka bir yere de gitse gönül rahatlÄ±ÄŸÄ±yla çocuklarÄ±nÄ± kreÅŸe bÄ±rakmalÄ±.”

‘ARTIK BÄ°ZDEN ERDOÄžAN’A OY YOK’

Sohbetimiz çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±ndan baskÄ±n gelen erken seçime uzanÄ±yor. Saniye, “Siyasetten anlamÄ±yorum, açÄ±kçasÄ± bir ÅŸey bilmiyorum” diyor ama CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’a oy vermeyeceÄŸini belirtiyor. Canan ise “O kadar çok sorunumuz varken onlarÄ±n derdi seçim oluyor. AçÄ±k söyleyeyim; ilk baÅŸlarda ErdoÄŸan’a oy verdik. Ama ÅŸimdi bizim evden ErdoÄŸan’a bir oy yok” diyor.

DeÄŸiÅŸen ne peki, neden oy vermekten vazgeçtiniz?

GeçmiÅŸte, ilk seçildiÄŸi zaman böyle deÄŸildi. Daha çok okullarÄ± önemsemiÅŸti, gençleri, kadÄ±nlarÄ± önemsemiÅŸti. Dinine düÅŸkündü. Güzel ÅŸeyler yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ama sonra topraklarÄ±mÄ±zÄ± satmaya baÅŸladÄ±. Dört ayda bir eÄŸitim sistemini deÄŸiÅŸtirdiler. O kadar sorun varken senin eÄŸitimle ne iÅŸin var! KadÄ±na yönelik ÅŸiddet çoÄŸaldÄ±, o kadar ÅŸey yaÅŸanÄ±yor ama onlarÄ±n derdi baÅŸka...

Peki, kimin cumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ±nÄ± istersiniz?

Saniye: KadÄ±n olmasÄ±nÄ± isteriz.

Canan: Oyumu Meral AkÅŸener’e vereceÄŸim, eÅŸim de öyle diyor.

Saniye: Kim olduÄŸunu çok bilmiyorum, tanÄ±mÄ±yorum ama Meral AkÅŸener’e vereceÄŸim ben de. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’ya vermeyeceÄŸiz.

Åžehri: Hepsi bir geliyor bana. Hiçbiri doÄŸru düzgün bir ÅŸey yapacakmÄ±ÅŸ gibi gelmiyor. ErdoÄŸan’a oy verdim ama son yÄ±llarda vermiyorum.

"Bu iç karartÄ±cÄ± tabloya istatistiklerin ölçmediÄŸi iÅŸyerindeki tacizi, ÅŸiddeti ve ev içinde ücretlendirilmeyen yeniden üretim mesaisini de ekleyelim. Ancak tabloyu deÄŸiÅŸtirmek, kolay olmasa da mümkün."

KADIN Ä°Åž GÜCÜ: KATMERLÄ° SÖMÜRÜ

Dr. Selin PELEK

Galatasaray Üniversitesi Ä°ktisat Bölümü

TÜÄ°K verilerine göre Türkiye’de 2018 yÄ±lÄ± Ocak ayÄ± itibariyle çalÄ±ÅŸma çaÄŸÄ±ndaki kadÄ±n nüfusunun sadece yüzde 37’si iÅŸ gücüne dahil. Bu oranÄ±n OECD ülkelerinde ortalama yüzde 64 olduÄŸunu belirtelim. BaÅŸka bir ifadeyle 15-64 yaÅŸ arasÄ± 26.6 milyon kadÄ±ndan 16.7 milyonu ne çalÄ±ÅŸÄ±yor ne de iÅŸ arÄ±yor. Bedenlerimiz ve hayatlarÄ±mÄ±z üzerinde baskÄ± kurmayÄ± kendine vazife edinen cinsiyetçi siyasal Ä°slam rejimi altÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n üretkenliÄŸi, çocuk doÄŸurmaya ve ev içindeki geleneksel iÅŸ bölümüne indirgenmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

Örgün eÄŸitimin zayÄ±flamasÄ± ve gericileÅŸmesi, erken yaÅŸta evliliklerin önünün bilinçli olarak alÄ±nmamasÄ± -hatta teÅŸvik edilmesi- devlet ‘adamlarÄ±ndan’, üniversite rektörlerinden, havuz medyasÄ±ndan günbegün pompalanan cinsiyetçilik ile kadÄ±nlarÄ±n iÅŸ hayatÄ±na katÄ±lmasÄ± sosyal açÄ±dan giderek zorlaÅŸÄ±yor. Ancak tek maaÅŸla bir evin geçimini saÄŸlamak o denli zor ki, özellikle dar gelirli emekçi hanelerde ekonomik yetersizlikler kadÄ±nlarÄ± aile bütçesine katkÄ± yapmak için kötü koÅŸullarda, düÅŸük ücretlerle çalÄ±ÅŸmaya zorluyor.

KADINLARA KAPÄ°TALÄ°ZMDE CENNET YOK

Ä°stihdamda olan 8 buçuk milyon kadÄ±nÄ±n 2.1 milyonu tarÄ±mda, büyük ölçüde ücretsiz aile iÅŸçisi olarak çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ücretli olarak çalÄ±ÅŸanlarsa “eÅŸit iÅŸe eÅŸit ücret” ilkesinden bir hayli uzak. 2017 tarihli Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre benzer iÅŸi yapan bir kadÄ±nÄ±n ücreti erkek iÅŸçiden yüzde 40 daha az. Bu rapora göre kadÄ±nlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± eÅŸitsizlik endeksinde Türkiye’nin 144 ülke arasÄ±nda 131’inci olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m. Ancak cinsiyet ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± maalesef dünyanÄ±n hemen her ülkesinde mevcut. Ä°statistikler iÅŸ hayatÄ±nda en az ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ä°skandinav ülkelerinde olduÄŸunu söylese de biz kadÄ±nlara kapitalizmde cennet yok! ÖrneÄŸin Ä°zlanda yüzde 17’lik kadÄ±n-erkek ücret farkÄ± ile en az ayrÄ±mcÄ± ülke olma ünvanÄ±nÄ± ‘hak etse’ de Ä°zlandalÄ± kadÄ±nlar, “Bu saatten sonra bedavaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz” diyerek her gün saat 14:38’de iÅŸ bÄ±rakma eylemi örgütlemiÅŸlerdi.

DEÄžÄ°ÅžTÄ°RMEK KOLAY OLMASA DA MÜMKÜN

Sadece çalÄ±ÅŸanlar deÄŸil iÅŸ arayanlar arasÄ±nda da kadÄ±nlarÄ±n dezavantajlÄ± durumu göze çarpÄ±yor. Yine TÜÄ°K verilerine göre erkeklerde yüzde 10 civarÄ±nda olan iÅŸsizlik oranÄ±, kadÄ±nlarda yüzde 13.7. Ä°ÅŸverenin hamilelik ve yeni doÄŸan bakÄ±m sürecinde kadÄ±n iÅŸçileri iÅŸten atmasÄ± çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nÄ±n bir gerçeÄŸi. ÇalÄ±ÅŸan kadÄ±n anne olduÄŸunda eÄŸitimi ya da kÄ±demi ne olursa olsun iÅŸ yaÅŸamÄ±nda daha eÄŸreti, daha kÄ±rÄ±lgan bir pozisyona sokuluyor. KreÅŸ yetersizliÄŸi ve çocuk bakÄ±m hizmetlerinin yüksek maliyetleri Saniye ve Canan’Ä±n oldukça net ifade ettikleri gibi kadÄ±nlarÄ± çok daha zor koÅŸullarda geceleri çalÄ±ÅŸmaya itiyor ya da çocuk bakÄ±mÄ± anneanne babaanne gibi ailedeki baÅŸka kadÄ±nlarÄ±n ücretsiz emeÄŸiyle karÅŸÄ±lanÄ±yor.

Türkiye’de emekçilerin baÅŸka bir yapÄ±sal sorunu olan kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± istihdam da kadÄ±n çalÄ±ÅŸanlar arasÄ±nda daha yaygÄ±n. Erkeklerin yüzde 28.5’i sigortasÄ±z çalÄ±ÅŸÄ±rken kadÄ±nlarda bu oran yüzde 41.3’e çÄ±kÄ±yor. Bu iç karartÄ±cÄ± tabloya istatistiklerin ölçmediÄŸi iÅŸyerindeki tacizi, ÅŸiddeti ve ev içinde ücretlendirilmeyen yeniden üretim mesaisini de ekleyelim.

Ancak, tabloyu deÄŸiÅŸtirmek kolay olmasa da mümkün. UÄŸradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n farkÄ±nda olarak, toplumsal cinsiyete karÅŸÄ± iÅŸyerinde ve her yerde öz gücümüzle örgütlü mücadele.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 MayÄ±s 2018 07:12

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