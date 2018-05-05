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Seçim Günlüğü (5 Mayıs 2018) - Adı 'Millet İttifakı' mı olacak?

24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine dair haberler, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar..
Seçim Günlüğü (5 Mayıs 2018) - Adı 'Millet İttifakı' mı olacak?
Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA

Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayı için yapacağı başvurular bugün sona eriyor. Erken seçime ilişkin tüm gelişmeler burada...

SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİN BAŞVURU BUGÜN YAPILACAK

HDP MYK üyeleri ve milletvekilleri, Selahattin Demirtaş için cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulunacak.

Selahattin Demirtaş için başvuru bugün yapılacak

HDP MYK üyeleri ve milletvekilleri, Selahattin Demirtaş için cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulunacak.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN SON GÜN

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurular bugün saat 17.00'de sona erecek. İttifak içinse yarın son gün.

Cumhurbaşkanı adaylığı için son gün

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurular bugün saat 17.00'de sona erecek. İttifak içinse yarın son gün.

CHP'Lİ ALTAY’DAN İTTİFAK AÇIKLAMASI: BU İTTİFAK ‘MİLLET’ İÇİN

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP'nin oluşturduğu 4'lü ittifakın adına ilişkin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’dan açıklama geldi. Halk Arenası'na katılan Altay “Kimin için bu ittifak? 'Millet' için” dedi.

CHP'li Altay’dan ittifak açıklaması: Bu ittifak ‘millet’ için

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP'nin oluşturduğu ittifakın ismine ilişkin açıklama yaptı.

PENSİLVANYA’DA GÜLEN’İ ZİYARET EDEN 7 AKP’Lİ YENİDEN ADAY

Pensilvanya’ya gidip Fethullah Gülen ile fotoğraf çektiren 12 AKP milletvekilinden 7’si yeniden AKP'den aday oldu.

Pensilvanya’da Gülen’i ziyaret eden 7 AKP’li yeniden aday

Pensilvanya’ya gidip Fethullah Gülen ile fotoğraf çektiren 12 AKP milletvekilinden 7’si yeniden aday oldu.

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