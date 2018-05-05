CHP'li Altay’dan ittifak açıklaması: Bu ittifak ‘millet’ için

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP'nin oluşturduğu ittifakın ismine ilişkin açıklama yaptı.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP'nin oluşturduğu 4'lü ittifakın adına ilişkin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’dan açıklama geldi. Halk Arenası'na katılan Altay “Kimin için bu ittifak? 'Millet' için” dedi.

CHP'li Engin Altay, herkesin merakla beklediği ittifakın adını açıkladı. Altay, “Bu ittifak bir demokrasi, huzur ve adalet ittifakıdır. Kimin için bu ittifak ‘Millet’ için. Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru da aziz milletimiz için olacak. Ne varsa millet için. Biz kendimiz için değil millete ne vereceğiz diye siyaset yapıyoruz. Sanırım buradan ittifakın ismini çıkarabiliriz” ifadelerini kullandı.

Bu konuşmanın ardından gazeteci Uğur Dündar, “Ben isimi çıkarttım. Yorum bana aittir. İttifakın adını koyuyorum, Millet İttifakı” dedi. Dündar’ın bu sözlerinin ardından salonda alkışlar yükseldi. (HABER MERKEZİ)

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Seçim Günlüğü (4 Mayıs 2018) - CHP'nin adayı Muharrem İnce

Muharrem İnce'nin adaylığı 'Dinsizin hakkından imansız gelir' formülü

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 09:13

www.evrensel.net