Bakan Sarıeroğlu: 657 sayılı kanunda herhangi bir düzenleme yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, '657 sayılı devlet memurları kanunumuzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Kamu çalışanlarımızın çalışma şekilleriyle ilgili bir değişiklik söz konusu olmayacak. 657 sayılı devlet memurları kanunumuzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ile Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen 'İnsan, Emek ve Küresel Rekabet Uluslararası Kongresi'ne katıldı.

Bakan Sarıeroğlu, "Kamu çalışanlarımızın çalışma şekilleriyle ilgili bir değişiklik söz konusu olmayacak. 657 sayılı devlet memurları kanunumuzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Memurlarımızla ilgili alımlarımız, sözleşmeli personel ile ilgili alımlarımız, kariyer uzmanlığıyla ilgili alımlarımız bugüne kadar nasılsa bundan sonra da aynı şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Açılış bölümündeki konuşmaların ardından Bakan Sarıeroğlu, kongreye ait bir tabloya imza atarken, aralarında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın da bulunduğu kongre katılımcılarıyla aile fotoğrafı çektirdi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 02:11

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