Saadet Partisi: Bahçeli rehabilite edilmeli

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, 'Devlet Bahçeli'nin rehabilite edilmesi gerektiği kanaatindeyim' ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı adayları için imza verecek 100 bin seçmenin 'FETÖ' ile iltisaklı olup olmadığının araştırılmasını istemesine tepki gösterdi; “Devlet Bahçeli'nin rehabilite edilmesi gerektiği kanaatindeyim" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i işaret ederek "Adalet ve İçişleri bakanları, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?" diye sordu. Bahçeli, üstü kapalı bir şekilde cumhurbaşkanı adaylığı için imza veren seçmenlerin de 'FETÖ' ile ilişkili olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Konya Adalet Sarayı'na Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu için imza vermeye gelen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, Bahçeli'nin "seçmene FETÖ taraması" talebine ilişkin Merhaba gazetesinden Hâlid Şen'e konuştu. Yalman, Bahçeli'nin sözlerine tepki göstererek "Sayın Bahçeli her zamanki yaptığı gaflarına devam ediyor. Devlet Bahçeli'nin rehabilite edilmesi gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Yalman açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Çok çirkin bir açıklama. Zaten Bahçeli, sayın Erdoğan ile birlikte olmadan önce Erdoğan'a karşı da çirkin sözleri vardı, onları da tasvip etmiyorduk. Bahçeli'nin açıklamalarını kınıyorum. Çok ayıp bir şey. Milleti tehdit ediyor. Diyelim ki Temel Karamollaoğlu'ya imza verenleri şununla bununla suçlamaya kalkmak veya başka bir siyasi temsilciye imza veren halkı suçlamaya kalkmak, had bilmezlik demektir. Çok yakışıksız bir açıklama." (HABER MERKEZİ)

Doğu Perinçek: Bahçeli 15 Temmuz'da hangi delikteydi?

Seçmene 'fişleme' tehdidi: 100 bin imzacı için tarama geliyor

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 00:59

www.evrensel.net