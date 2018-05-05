Dersimliler resmi özür bekliyor

Dersim katliamının 81. yılında Seyit Rıza Meydanı’nda düzenlenen anmada devlete 'katliamla yüzleş, özür dile' çağrısı yapıldı.

Dersim katliamı 81. yılında Seyit Rıza Meydanı’nda siyasi parti ve derneklerin katılımıyla anma töreni düzenlendi; katliam kınandı.

Katliamda yaşamını yitirenler anısına saygı duruşu ve dualarla başlayan anmada kurumlar adına açıklamayı sanatçı Nurettin Güleç okudu. Devletin Dersim katliamıyla yüzleşmesi gerektiğini belirten Güleç, resmi rakamlarına göre 13 bin 800 kişinin öldürüldüğünü ancak yapılan araştırmalarda gerçek sayının bunun daha fazla olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

Dersim katliamının sıradan bir katliam olmadığını, 1948 Birleşmiş Milletler Soykırım Kriterlerine göre bir soykırım olarak nitelenebileceğini söyleyen Güleç, "Dersim Tertelesi nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti, evvela hiçbir günahı ve suçu olmadığı halde buna maruz kalan Dersimlilerden, sonra Türkiye toplumundan ve insanlık ailesinden özür dilemelidir” dedi.

Sanatçı Nurettin Güleç, Dersimlilerin taleplerini şöyle sıraladı:

♦ Dersim ismi iade edilmelidir,

♦ Elazığ’da 1937’de idam edilen Sey Rıza ve arkadaşlarının mezar yerleri açıklanmalıdır,

♦ Dersim’de bir insanlık müzesi kurulmalı ve 4 Mayıs Tertele Anma Günü olarak kabul edilmelidir,

♦ Dersim’de toplu katliam yerlerindeki kemiklere DNA testleri yapılmalıdır,

♦ Zorla evlatlık verilen kayıp kızlarımızın/çocuklarımızın listesi açıklanmalıdır,

♦ Dersim’de katliam yerlerine anıtlar dikilmelidir,

♦ Dersimlilerin dili, inancı, yaşam tarzı, coğrafyası üzerindeki baskı ve asimilasyon politikasına son verilmelidir,

♦ İbret alınması için Dersim 38 dramı ortaokuldan itibaren fakültelere kadar tüm okulların tarih kitaplarına konulmalıdır,

♦ Katliam ve sürgünlerden dolayı yok olma sürecine giren Kırmancki/Zazaca dilinin yaşaması için gerekli tedbirler alınmalıdır,

♦ Şu anda Dersim’de yapılmakta olan baraj ve HES’lere ve çevreye zarar veren siyanürle altın aranmasına, güvensizlik yaratan kalekollara mevcut hükümet tarafından bir iyi niyet göstergesi olarak son verilmelidir.

Yapılan açıklamanın ardından anma ağıtlarla sona erdi. (Dersim/EVRENSEL)

İstanbul'daki Dersim Katliamı anmasına izin verilmedi

Dersim Katliamı'nın 81. yıl dönümü

Dersim Katliamının üzerinden 81 yıl geçti

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 00:42

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