Doğu Perinçek: Bahçeli 15 Temmuz'da hangi delikteydi?

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, MHP Genel Başkanı Bahçeli için '15 Temmuz'da hangi delikteydi? Biz onu göremedik' ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhubaşkanı adayları için 100 bin imza veren seçmenlerin 'FETÖ' taramasından geçirilmesini öneren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sert tepki gösterdi.

Bahçeli, dün yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i işaret ederek "Adalet ve İçişleri bakanları, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?" diye sordu. Bahçeli, üstü kapalı bir şekilde cumhurbaşkanı adaylığı için imza veren seçmenlerin de 'FETÖ' ile iltisaklı olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bahçeli'nin bu söylemine sert tepki gösterdi. Aydınlık’ın aktardığına göre ziyaret için Çin’de bulunan Perinçek, şunları söyledi:

"Devlet Bahçeli'nin fişi kalabalık. 15-16 Temmuz'da da fişlendi. 15 Temmuz'da hangi delikteydi? Biz onu göremedik. Bu millet Bahçeli'yi FETÖ darbesine karşı öne çıkamadığını, kuytularda saklandığını fişe yazdı." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 23:39

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