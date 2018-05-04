İstanbul'daki Dersim Katliamı anmasına izin verilmedi

Dersim katliamının 81'inci yılı nedeniyle Galatasaray Lisesi önünde yapılmak anma polisler tarafından engellendi.

Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu (ADEF) ve Dersim Dernekleri Federasyonu’nun (DEDEF) Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği Dersim Katliamı anmasına polis izin vermedi. Yasağa rağmen yöresel kıyafetiyle meydana gelen iki kadın ve bir kaç kişi saat 19.38 oluncaya kadar alandan ayrılmadı. Meydana gelen kişilere polis GBT yaparken, basının görüntü alması da engellendi.

'DERSİM KATLİAMIYLA YÜZLEŞİLMELİ'

Burada konuşan DEDEF üyesi Kadir Koç, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasak kararını kınadı. Koç, "Biz Tertelâ/Soykırıma maruz kalmış Dersimliler olarak demokratik, insani, hukuksal taleplerimiz için mücadele ediyoruz. 21. yüzyılda bu taleplere duyarsız kalan ve gündemine almayanlar durup düşünmelidirler. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetleri Dersim Tertelâ'siyle bir an önce zaman kaybetmeden durup yüzleşmelidirler. Türkiye toplumu Dersim travmasından kurtulmalıdır" diye konuştu.

Dersim Tertelesi nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti devletinin katliama maruz kalan Dersimlilerden özür dilemesini isteyen Koç, taleplerini şöyle sıraladı:

"-Elâzığ'da 1937'de idam edilen Sey Rıza ve arkadaşlarının mezar yerleri açıklanmalıdır.

-Dersim'de toplu katliam yerlerinde ki kemiklere DNA testleri yapılmalıdır. Zorla evlatlık verilen kayıp kızlarımızın/çocuklarımızın listesi açıklanmalıdır.

-Dersim ismi iade edilmelidir.

-Dersim'de bir insanl!k müzesi kurulmalı ve 4 Mayıs Tertele Anma Günü olarak kabul edilmelidir.

-Dersim'de katliam yerierine anıtlar dikilmelidir.

-Dersimlilerin dili, inancı, yaşam tarz coğrafyası üzerindeki baskı ve asimilasyon politikasına son verilmelidir.

-İbret alınması için Dersim-38 dramı ortaokuldan itibaren fakültelere kadar tüm okulların tarih kitaplarına konulmalıdır.

-Katliam ve sürgünlerden dolayı yok olma sürecine giren Kırmancki/Zazaca dilinin yaşaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

-Şu anda Dersim'de yapılmakta olan ve yapılması planlanan, amacı Dersimi sular altına gömmek olan baraj ve HES'lere ve çevreye zarar veren siyanürle altın aranmasına, güvensizlik yaratan 'kalekol'lara mevcut hükümet tarafından bir iyi niyet göstergesi olarak son verilmelidir."

Dersim Katliamı'nın 81. yıl dönümü

'TOPLANTI VE GÖSTERİ GÜZERGAHINDA DEĞİL'

Valilik tarafından anmaya izin verilmeme gerekçesi şu şekilde tebliğ edildi: "İstiklal Caddesinin İstanbul Valiliği tarafından ilan edilen Toplantı ve Gösteri alanları güzergahında olmadığı, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17.maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 32/ç maddesi gereğince, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandığı kararının tarafıma tebliğ edildiğini imzam ile tebellüğ ederim. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 22:25

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