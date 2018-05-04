ODTÜ yönetimi Onur Haftası’nı yasakladı!

ODTÜ Rektörlüğü, Ankara Valiliği’nin 18 Kasım tarihli kararını gerekçe göstererek 7-12 Mayıs tarihleri arasındaki tüm LGBTİ+ etkinliklerini yasakladı.

ODTÜ Rektörlüğü, Ankara Valiliği’nin 18 Kasım 2017 tarihli kararını gerekçe göstererek 7-12 Mayıs tarihleri arasındaki tüm LGBTİ+ etkinliklerini yasakladı. Uluslararası Af Örgütü, yasağa ilişkin acil eylem çağrısında bulundu.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) LGBTİ Dayanışması’nın 7-12 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceği Onur Haftası’na ODTÜ Rektörlüğünden yasaklama kararı geldi. Rektörlük tarafından tüm öğrencilere yollanan mailde, Ankara Valiliğinin 18 Kasım 2017 tarihli şehirdeki tüm LGBTİ+ etkinlerini yasaklayan kararı uyarınca üniversite içerisinde hiçbir etkinliğe izin verilmeyeceği ifade edildi.

ODTÜ’de ilk kez bir hafta kapsamında etkinliklerin yasaklanmasının tüm öğrencilere mail atılarak duyurulmasına ise öğrenciler tepki gösterdi. ODTÜ LGBTİ Dayanışması adına Evrensel'e konuşan Özgür, Ankara Valiliğinin insan haklarına aykırı bu uygulamasının, üniversite yönetimince de benimsendiğini dile getirdi. Özgür, "Uluslararası standartlarda, modern ve ODTÜ’nün geleneğine de uygun bir üniversiteyi sürdüreceğini iddia eden üniversite yönetimi ne yazık ki öğrencilerinin, akademisyenlerinin, işçilerinin, yani her bileşeninin sahiplendiği bir mücadeleyi marjinalize etmeye çalışıyor, öğrencilerine sahip çıkmayacağını ilan ediyor. Ancak ODTÜ Onur Yürüyüşü bir var oluş mücadelesi olan LGBTİ+ mücadelesi için kritik anlam taşıyan ve ODTÜ’nün geleneği haline gelmiş bir yürüyüş. Yasağın acilen kaldırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

AF ÖRGÜTÜNDEN ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Öte yandan Uluslar arası Af Örgütü, ODTÜ LGBTİ+ Dayanışmasına yönelik yasağa karşı acil eylem çağrısında bulundu. Yasağın, toplanma hakkı özgürlüğünü ihlal ettiği vurgulanan metinde “Yürüyüşün gerçekleştirilmesine izin verilmeli, Ankara’daki tüm LGBTİ+ etkinliklerine uygulanan genel yasak kaldırılmalıdır” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 21:55

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