â€˜YÃ¼z yÄ±lÄ±n sÃ¶zleÅŸmesiâ€™ Ã¼Ã§ ayda eriyip gitti

Zamlar arttÄ±kÃ§a huzursuzluÄŸun da bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen Bosch iÅŸÃ§ileri, 'Yine eksilerdeyiz' dedi.Â

UÄŸur ÖKDEMÄ°R

Bursa

Türk Metal tarafÄ±ndan ‘yüzyÄ±lÄ±n sözleÅŸmesi’ olarak sunulan MESS grup sözleÅŸmesinde alÄ±nan zam 4 ay bile idare etmedi. Kurdaki ve enflasyondaki artÄ±ÅŸ, iÄŸneden ipliÄŸe gelen zamlar sözleÅŸmede alÄ±nan ücret artÄ±ÅŸÄ±nÄ±, fazlasÄ±yla götürdü. Zamlar arttÄ±kça huzursuzluÄŸun da büyüdüÄŸünü söyleyen Bosch iÅŸçileri, “Yine eksilerdeyiz” dedi.

30 Ocak’ta imzalanan ve yüzde 25 artÄ±ÅŸla sona eren sözleÅŸmenin iÅŸçilerin büyük bir çoÄŸunluÄŸu tarafÄ±ndan olumlu karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Bosch iÅŸçisi, “Ä°lk günlerde büyük bir çoÄŸunluk ‘Türk Metal iyi bir sözleÅŸme imzaladÄ±. Bu kadarÄ±nÄ± beklemiyorduk’ diyordu. Ama sözleÅŸmeden bu yana üç aydan fazla bir zaman geçti. Bu üç ayda yaÅŸamÄ±mÄ±zda bir ÅŸey deÄŸiÅŸti mi diye bir bakÄ±yoruz... Bir ÅŸey deÄŸiÅŸmediÄŸi gibi daha da geriye gittiÄŸimizi görüyorum. SözleÅŸme imzalandÄ±ktan bugüne kadar her ÅŸeye öyle bir zam geldi ki aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zam eridi gitti. DolarÄ±n durumu ortada, dolar karÅŸÄ±sÄ±nda bizim maaÅŸlarÄ±n adÄ± bile söylenmez” diye konuÅŸtu.

ZAMLAR ARTTIKÇA Ä°ÅžÇÄ°DE HUZURSUZLUK ARTIYOR

Ä°yi sözleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± günde kaldÄ± diyen bir baÅŸka Bosch iÅŸçisi ise ÅŸunlarÄ± söyledi: “AnlayacaÄŸÄ±nÄ±z yine eksideyiz. Fabrikada evlenecek genç iÅŸçiler var ama kara kara düÅŸünüyorlar nasÄ±l olacak iÅŸler diye. AltÄ±na yaklaÅŸamÄ±yoruz diyorlar. Burada sürünüyoruz resmen, iki tane hayvan alÄ±p gideceÄŸim köyüme diyen arkadaÅŸlar bile var. Zamlar arttÄ±kça iÅŸçide huzursuzlukta artÄ±yor. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zammÄ±n elimizden nasÄ±l gittiÄŸini görüyoruz. Bu zamlar artÄ±kça, dolar çÄ±ktÄ±kça maaÅŸ denen bir ÅŸey kalmayacak elimizde, yine eksilerdeyiz.”

TEMSÄ°LCÄ° SEÇÄ°MLERÄ° YAPILMADI

Türk Metal’in “Biz deÄŸiÅŸtik” dediÄŸini ama yapÄ±lanlarÄ±n makyajdan öteye gitmediÄŸini belirten bir baÅŸka iÅŸçi, “Bizim ÅŸube baÅŸkanÄ±mÄ±z görevden alÄ±ndÄ± neden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± hiç kimse bilmiyor. Kimse gelip bir açÄ±klama dahi yapmadÄ± ve yerine baÅŸka biri atandÄ±. Bizim seçtiÄŸimiz bir ÅŸube baÅŸkanÄ± bize sorulmadan nasÄ±l alÄ±nÄ±p yerine baÅŸkasÄ± atanÄ±yor. Görevden alÄ±nacak ne yaptÄ±ysa bize bunu birileri açÄ±klasÄ±n bunu bilmeye hakkÄ±mÄ±z var. Ama sendika yine kendi bildiÄŸini yaparak iÅŸçiyi devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±. Görevden alÄ±nan ÅŸube baÅŸkanÄ± fabrikada sevilen biriydi. Temsilcilik seçimleri de yapÄ±lacak deniyordu ama bu konuda da henüz ses soluk yok. AynÄ± tas aynÄ± hamam” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 MayÄ±s 2018 07:47

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