Sahte bomba ihbarı üzerine yapılan 'terör operasyonu' davasında beraat

Adana'da 2016'da sahte bomba ihbarına dayandırılarak düzenlenen 'terör operasyonu'nda gözaltına alınıp haklarında dava açılan 14 kişi beraat etti.

Volkan PEKAL

Adana

Adana'da sahte ihbar üzerine düzenlenen "terör operasyonu" nedeniyle yargılananların çoğu beraat etti. Verilen cezalara gerekçe olarak ise sosyal medya paylaşımları gösterildi.

"Bombalı saldırı yapacaklar" iddiasıyla 12 Aralık 2016'da gözaltına alınan Emek Partisi Üyesi Avukat Tugay Bek ve HDP İl Eş Başkanı Gülseren Tural ile HDP yöneticilerinin de aralarına bulunduğu 18 kişiye açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. İsimsiz ihbar dikkate alınarak yapılan operasyonda gözaltına alınanların çoğu 1,5 yıl sonra beraat etti. 4 kişiye ise sosyal medya paylaşımları nedeniyle ceza verildi. Savcılığın mütalaasında mahkemece ceza verilenler dışında Tugay Bek hakkında da ceza verilmesini istemesi dikkat çekti.

Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada 18 kişiden 12'si katıldıkları basın açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası”, 6'sı ise “terör örgütü propagandası” ile suçlanmıştı.

BOMBALI SALDIRI İDDİASI HİÇ SORULMADI

Aralarında Emek Partisi Üyesi Avukat Tugay Bek, HDP İl Eş Başkanı Gülseren Tural ve dönemin İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz ile TÖP-G Üyesi Derya Çiçek Nar’ın da bulunduğu 26 kişi, 12 Aralık günü isimsiz bir şahsın ihbarına dayanarak gözaltına alınanlardan 18’i hakkında açılan davanın karar duruşmasında mahkeme sosyal medya paylaşımları nedeniyle Mehmet Tutuş’a 1 yıl 3 ay, Bahri Çelik ve Derya Çiçek Nar’a için 1 yıl 10’ar ay, Halime Kuş’a 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. 14 kişi ise beraat etti.

TEM şubeyi aryan ismini vermeyen bir kişinin “Adana’da bombalı saldırılar yapacaklar” şeklindeki ihbarı ile emniyet operasyon başlatmış, birbirine uzak mahallelerde yaşayan 26 kişiyi ev baskınları ile göz altına almışlardı. 8 gün göz altında kalan çoğu HDP yöneticisi ve üyesi olan yurttaşlara “bombalı saldırı” iddiası sorumadı ve evleri aranırken bomba araması yapılmad. Ancak operasyon medyada “Terör operasyonu” olarak duyruldu.

AVUKAT BEK İŞKENCE GÖRMÜŞ, POLİSLER BEK’TEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Avukat Tugay Bek, gözaltında işkenceye maruz kalmış, götürüldüğü adli tıp kurumunda ters kelepçe uygulamasını kabul etmediği için yaklaşık 40 çevik kuvvet polisi tarafından darbedilmişti. Polisler hakkında yapılan şikayetle ilgili, kamera görüntüleri olmasına rağmen tespit edilemedikleri savunularak takipsizlik kararı verildi. Karara itiraz edildi. Tespit edilemediği söylenen polisler, Bek hakkında kendilerine zarar verildiği iddiası ile şikayette bulundu.

İŞLENCEYİ PROTESTO AÇIKLAMASINA DA SORUŞTURMA AÇILDI

Ayrıca olaydan bir yıl sonra Bek’in gözaltında işkence görmesini protesto etmek için basın açıklaması yapan emekçiler hakkında soruşturma açıldı. Bek’in avukatlığını yaptığı SES Adana Şube Binası önünde gerçekleşen basın açıklamasına katılan EMEP, KESK’e bağlı sendikalar ile demokratik kitle örgütlerinin üye ve yöneticilerinin aralarında bulunduğu 28 kişi hakkında sadece basın açıklaması yapılmasına rağmen "yolu trafiğe kapatarak yürüyüş yaparak 2911 sayılı Gösteri ve Toplantı Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek" suçuından soruşturma açıldı. Hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılan Avukat Tugay Bek'in, benzer suçlamayla yargılanan 4 müvekkilinin avukatlığını yapması da mahkeme kararıyla yasaklandı.

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 20:49

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