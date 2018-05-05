Ä°ÅŸÃ§i temsilcisi: Tek adama kÄ±zÄ±yorsak aÅŸaÄŸÄ±dan Ã¶rgÃ¼tlenmeliyiz

Tuzlaâ€™da metal sanayinde iÅŸÃ§i ve sendikanÄ±n iÅŸyeri temsilcisi, zorlu Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ±n Ã¶rgÃ¼tlenmenin Ã¶nemine dikkat Ã§ekti.

HakkÄ± ÖZDAL

Ä°stanbul

Tuzla’da, 1 MayÄ±s’a birkaç gün kala yaz sÄ±caÄŸÄ±yla yanan bir gün. ÖÄŸle sonrasÄ±nÄ±n ilk saatleri; 5’i bile bulmamÄ±ÅŸ henüz. Ama neredeyse gece yarÄ±sÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸ ilk vardiyadaki mesaisi sona eren iÅŸçiler çevredeki metal fabrikalarÄ±ndan ve tersanelerden evlerine dönüyor. Tuzla’yÄ±, bir elmanÄ±n iki yarÄ±sÄ± gibi deÄŸil de bir haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n iki yüzü gibi bölen E5 yolunun üst tarafÄ±ndaki iÅŸçi mahallelerine hÄ±ncahÄ±nç dolu halk otobüsleri ve minibüsler geçiyor.

Tuzla’da bir iÅŸçi evine gidiyoruz. Bizi, kendi evine varan dar uzun sokaÄŸÄ±n caddeyle buluÅŸtuÄŸu noktada karÅŸÄ±lÄ±yor. Henüz 4 yaÅŸÄ±na varmamÄ±ÅŸ oÄŸlunun eli avucunun içinde. Metal sanayinde iÅŸçi ve sendikanÄ±n iÅŸyeri temsilcisi... Daha eve varmadan, iÅŸyeri sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ±nda sendika sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± da konuÅŸulmaya baÅŸlanÄ±yor. Ve patrondan çok sendika yönetiminin gazabÄ±ndan çekinerek ismini saklÄ± tutuyor: “Patron Evrensel’i okumaz, görmez, ama bunlar hemen anlarlar.” DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Kani Beko’nun CHP milletvekili olmak için istifa etmesini eleÅŸtiriyor.

Evde eÅŸi karÅŸÄ±lÄ±yor bizi. 25 günlük bir bebek daha var. Bebek annenin kucaÄŸÄ±nda, küçük Memet babasÄ±nÄ±n koca gövdesine tÄ±rmanÄ±p göÄŸsüne oturuyor ve bizi dinliyor.

‘Hakikat’ çoÄŸunlukla bizim onu varsaydÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan daha basittir. Ekmek ve özgürlük mücadelesinin içindeki bir iÅŸçinin gözlerinden görünen hakikate bakalÄ±m biz de, sözü ona bÄ±rakalÄ±m…

“Ä°ÅŸçiler seçimle çok ilgili deÄŸiller. Bu politikacÄ±larla çok ÅŸeyin deÄŸiÅŸmeyeceÄŸini düÅŸünmelerinden kaynaklanÄ±yor bence bu. Ben iÅŸyeri temsilcisiyim. Yüzlerce iÅŸçiyle temas ediyorum her gün. Pek politika konuÅŸmuyorlar. Bazen spor, bazen havadan sudan konular. Ama iÅŸlerin iyi gitmediÄŸini herkes görüyor. Zaten bunu patron da görüyor.”

“ErdoÄŸan’Ä± destekleyenler var elbette. Ama onlarÄ±n da cuma namazÄ± haklarÄ± bile yok. Patron en büyük ErdoÄŸancÄ±dÄ±r belki, ama iÅŸ cuma namazÄ±na gelince duvar oluyorlar. O hakkÄ±n peÅŸine de biz düÅŸüyoruz. Bütün fabrikalarda böyledir burada. Ä°ÅŸi durduracaksa ibadete izin vermezler.”

“AkÅŸener dikkat çekiyor tabii. Onu durdurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± görüyor iÅŸçi. Ama ÅŸunu da görüyor. En küçük bir direniÅŸte Emek Partililer, HDP’li vekiller var yanlarÄ±nda. SendikacÄ±lar kaloriferi yakÄ±p arabanÄ±n içinde oturuyor, dÄ±ÅŸarÄ±da yaÄŸmurun altÄ±nda onlar bekliyor. Bir direniÅŸe HDP’li milletvekili geldiÄŸinde sendika baÅŸtemsilcisi homurdanÄ±yor. ‘Sen neredeydin’ diye soruyorum ona. Kendisi gelmemiÅŸ bile. Ama oraya gelen HDP’lilerden rahatsÄ±z oluyor. Mücadelenin, yÄ±kmaya sendika bürokrasisinden baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± biliyorlar.”

“Adama tek adam, her ÅŸeyi tepeden yönetiyor diyoruz. DoÄŸru. Ama bunun tersini yapacaksak sendikadan baÅŸlamalÄ±yÄ±z. Temsilci odasÄ±nda sabahtan akÅŸama kadar oturan, sÄ±rf yönetime karÅŸÄ± çÄ±kmayacak diye temsilci seçen anlayÄ±ÅŸtan kurtulup iÅŸçiyi örgütlemeden olmayacak. Yani ona her ÅŸeyi tepeden yapÄ±yor diye kÄ±zÄ±yorsak ve biz her ÅŸeyi aÅŸaÄŸÄ±dan yapacaksak kendi sendikalarÄ±mÄ±zdan baÅŸlamalÄ±yÄ±z buna.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 MayÄ±s 2018 07:40

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