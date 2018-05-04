Ankara'da inşaat alanında unutulan dinamit patladı: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki inşaat alanında meydana gelen dinamit patlaması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi de yaralandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde inşaat alanında unutulan dinamit, iş makinesiyle yapılan temel kazısı sırasında infilak etti. Patlamada daha o gün iş başı yapan bir işçi can verdi, 3 işçi yaralandı.

Tapu kadastro binası inşaatı için hafriyat çalışmalarının sürdüğü Gültepe Caddesi'ndeki boş arazide kayaları parçalamak amacıyla kullanılan "jel" tipi patlayıcı kontrolsüz şekilde infilak etti. Patlamada sahaya patlayıcı döşendiğinden haberi olmadığı ve dün işe başladığı belirtilen Hayrettin B. hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, alanda geniş güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanları da olay yerinde incelemelerde bulundu. İnşaat alanında önceki gece kayaları parçalamak için dinamit kullanıldığı, burada unutulan dinamitin de patlamaya neden olduğu ifade edildi. (ANKARA)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 20:31

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