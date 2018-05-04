Erdoğan Time kapağında

Time dergisi 14 Mayıs’ta piyasaya çıkacak edisyonun kapağını paylaştı. Kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ında olması dikkat çekti.

Basın tarihinin en ikonik kapaklarına imza atan Time dergisi 14 Mayıs’ta piyasaya çıkacak edisyonun kapağını paylaştı. Geçmişte Mustafa Kemal Atatürk ve Naim Süleymanoğlu gibi isimleri kapağına taşıyan Time, “Güçlü adamlar” olarak tanımladığı isimleri kullandı. Ian Bremmer’ın yazdığı, “Güçlü adamlar çağı” konulu makale için yapılan kapakta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban yer alıyor.

Makalede Merkel, Macron, Theresa May ve Shinzo Abe gibi isimlerin mevcut yasalar yüzünden zor durumda kaldığına dikkat çekilirken, “Güçlü adamların ise böyle bir sorunu yok. Onlar genelde baskıyı yapanlar ve sistem onların kendilerini korumalarını sağlayacak değişikliklerin yapılmasına imkan tanıyor” deniliyor. (MEDYA SERVİSİ)

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