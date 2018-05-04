Bilecik 1 Mayısı: Daha güçlü olacağız

Bilecik'te coşkuyla bayram havasında kutlanan 1 Mayıs'ta taleplerin yanı sıra birlik ve mücadele vurgusu ön plana çıktı.

Ayşe KUŞ

Bilecik

Bilecik'te günler öncesinden esmeye başlayan 1 Mayıs, bayram havasında yaşandı. Petrol-İş Sendikası ve Cam Keramik-İş Sendikası öncülüğünde tertip edilen tören öğle saatlerinde belediye çay bahçesi önünde başladı. Emekçiler coşkuyla bayrama hazırdı. Pankartlarıyla, sloganlarıyla tören alanına kadar yürüdüler. Halkın yoğun ilgisi ve alkışlar eşliğinde alana giriş yaptılar. Bir emekçi kenti olan Bilecik’in yürekli işçileri bir aradaydı. Yalnızca işçiler mi? Gelecekte bu mücadeleyi sürdürecek çocuklarımız, ülkesine yıllarca hizmet verip emekliye ayrılmış büyükler, kadınlar... Özellikle vurgulanacak bir gururdu, kadınların en önde haykırması ve biz buradayız demesi. Tabii ki yalnızca onlar değil, öğrenciler de vardı. Ve onurlu mücadelesine devam ederken haksızlığa uğrayan Betra işçileri Sakarya’dan kalkıp gelip “Yılmadık, usanmadık, boyun eğmedik. Ya hep beraber ya hiçbirimiz” diyerek Bilecikli işçi kardeşlerimizle omuz omuzaydılar. Alana hakim olansa coşkuydu, birlikten gelen gücün sesiydi. Yalnız alanlarda değil, orada olmayanlar, olamayanlar da unutulmadı. Geçmişte hak ve ekmek mücadelesinde hayatını kaybedenler sevgi ve saygıyla anıldı. Kimi zaman sloganlar atıldı, kimi zaman şiirler hep bir ağızdan okunarak bir isyan dile getirildi. Ve “Bıçak kemikte” diye sesler yükseldi. “Bugün bizim bayramımız, gülmeliyiz eğlenmeliyiz” denilerek halaylar çekildi. Evet Bilecik’in emekçi işçileri yine bir aradaydı. Bundan sonraki 1 Mayıslarda da aynı coşkuyla, hatta daha güçlü olacağız temennisiyle gülerek, eğlenerek şenliğin sonuna geldiler. Gücümüz ve birliğimiz daim olsun, 1 Mayıs İşçi Bayramımız, Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun.

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