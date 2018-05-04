Delphi’de işten atılan işçinin mücadelesi sürüyor

İzmir Delphi fabrikasında taşeron şirkete bağlı işçi Ali Söyler’in hukuki mücadelesi sürüyor.

Dilek OMAKLILAR

İzmir

İzmir Delphi fabrikasında taşeron şirkete bağlı olarak çalışırken, “teröristsin” denilerek işten çıkarıldığını söyleyen İşçi Ali Söyler’in hukuki mücadelesi sürüyor.

2014’ten beri çalıştığı Delphi’de, Afrin operasyonunun başladığı zamanlarda, Kürt olduğu için diğer işçiler tarafından hakarete uğradığını iddia eden Ali Söyler, son olarak fabrika içindeki bir panoda ‘Apo Ali’ yazısını kendisinin yazdığını söyleyen işçilerden şikayetçi olunca işinden olmuştu. İşçilerin arasında yaratılan tartışmalar nedeniyle sürekli hakarete maruz kaldığını belirten Söyler, en son yaşanan olayda da haksızlığa uğradığını ifade etti. Fabrika yönetimi tarafından ‘Çalışma saatleri içerisinde terör örgütü lehine söylemlerde bulunmanız nedeniyle işyerinde huzursuzluk çıktığı tespit edilmiştir’ iddiasıyla tutanak tutulan Ali Söyler işten atılınca dava yoluna gitmişti.

Hukuki süreç başlatan Ali Söyler, Savcılıktan kovuşturmaya gerek olmadığı kararı çıktığını, buna itiraz edeceklerini belirtti. Ali Söyler, “Haksızlığa uğrayan işçi arkadaşımın mahkemesinde de şahit olmuştum ve o zamandan itibaren sıkıntılar başladı. Hukuki olarak da mücadelemi sürdüreceğim” diye konuştu.

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