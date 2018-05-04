Diyarbakır’a üst üste yeni cezaevleri

Diyarbakır’da D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nin yanında bulunan alanda yıllar önce yapımına başlanan yeni ceza infaz kurumunda sona gelindi.

Faaliyette olan Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nin de içinde bulunacağı Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde Diyarbakır 1 ve 2 No’lu T Tipi cezaevlerinin yapımı tamamlandı. Kadın ve çocuk cezaevlerinin de Haziran ayında açılacağı öğrenildi.

Diyarbakır’da Ergani yolu üzerindeki D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nin yanında bulunan alanda yıllar önce yapımına başlanan yeni ceza infaz kurumunda sona gelindi. Resmi olarak açılmayan kampüste faaliyette olan D Tipi’nin yanı sıra; Açık Ceza İnfaz Kurumu, kadın, çocuk ve gençlik, 2 T Tipi ve 2 Yüksek Güvenlikli Cezaevi olmak üzere toplam 8 adet cezaevi olacak. Bu kapsamda yapımı tamamlanan Diyarbakır 1 No’lu ve 2 No’lu T Tipi cezaevleri Nisan ayı itibariyle faaliyete geçti. Yapımı tamamlanan T Tipi cezaevlerinin her biri 616 tutuklu ve hükümlü kapasiteli.

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER SEVK EDİLMEYE BAŞLANDI

Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde bulunan 400 tutuklu ve hükümlünün yeni açılan Diyarbakır 1 No’lu T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. Diyarbakır 2 No’lu T Tipi Cezaevi’ne ise siyasi tutukluların konulacağı belirtildi. İnşaatı devam eden Açık Ceza İnfaz Kurumu, Kadın Kapalı Cezaevi ile Çocuk ve Gençlik Cezaevi’nin inşaatının bitmek üzere olduğu, Haziran ayı itibariyle faaliyete geçeceği belirtildi. Yüksek Güvenlikli 2 cezaevinin ise inşaatının devam ettiği; ancak ne zaman biteceği ise öğrenilemedi. Yeni açılan cezaevlerinin isimleri Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinde yer aldı.

ÇÖZÜM OLARAK YENİ CEZAEVLERİ

Diyarbakır’da E Tipi ve D Tipi kapalı ile Açık Ceza İnfaz Kurumu olmak üzere toplam 3 cezaevi bulunuyor. Son dönemde özellikle bölge illerinde yaygınlaşan tutuklamalar nedeniyle Diyarbakır’da bulunan E Tipi ile D Tipi cezaevlerinde, kapasitelerinin çok üzerinde tutuklu bulunuyor. Kapasite artışı nedeniyle birçok tutuklunun yerlerde yattığı biliniyor. Adalet Bakanlığı, yaşanan kapasite artışına çözüm olarak, bu cezaevlerinde kalan tutukluları, ailelerinden yüzlerce kilometre uzaklıktaki cezaevlerine sevk etmekte buluyor.

AKP DÖNEMİNDE TUTUKLU SAYISI 4 KAT ARTTI

Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 29 Mart 2018 itibariyle Türkiye’de 289 kapalı ceza infaz kurumu, 70 müstakil açık ceza infaz kurumu, 4 çocuk eğitim evi, 9 kadın kapalı, 6 kadın açık, 7 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 385 ceza infaz kurumu bulunuyor. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılının sonunda 59 bin 429 olan tutuklu sayısı aradan geçen 16 yılda 4 kat artarak 235 bin 888’e ulaştı. Cezaevlerinin kapasitesi ise 209 bin 122 kişilik. (Diyarbakır/MA)

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