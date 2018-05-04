Beraat talebine ret, duruşmaya erteleme

'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisini imzaladıkları için yargılanan iki akademisyenin davası görüldü.

Barış için Akademisyenler’in “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi imzacılarına yönelik davalarda iki ismin ilk duruşmaları Bianet’in haberine göre, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde görüldü.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri fakültesinde araştırma görevlisiMelike Acar ve Atatürk Enstitüsü’nde öğretim görevlisi Ayşegün Soysal 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeydi. Akademisyenler savunmalarını yapmadı, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek derhal beraat taleplerini dile getirdi. Avukatları Meriç Eyüboğlu, derhal beraat ve birleştirme taleplerinde bulundu. Mahkeme talepleri reddetti. Bir sonraki duruşmalar 11 Ekim 09:30 ve 09.45’te. (HABER MERKEZİ)

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