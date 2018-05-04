2018 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 21 Temmuz'a ertelendi

ÖSYM, erken seçimde ikinci tur oylama tarihi olan 8 Temmuz'da yapılması planlanan Dikey Geçiş Sınavı'nı 21 Temmuz'a erteledi.

24 Haziran olarak belirlenen erken seçimde ilk oylamasında çoğunluk sağlanamazsa, 8 Temmuz’da ikinci tur oylaması yapılacak. Ancak bu tarih Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) yapılacağı tarihe denk geliyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 24 Haziran’a denk gelen YKS’nin tarihini 30 Haziran-1 Temmuz olarak değiştirmişti. ÖSYM de 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılması planlanan Dikey Geçiş Sınavı (2018 DGS) sınav tarihi, 21 Temmuz 2018 olarak değiştirdi. (HABER MERKEZİ)

DGS tarihi, erken seçimin ikinci turuna denk geliyor

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 17:42

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