ABD’den AKP iktidarına eleştiri üzerine eleştiri

ABD, AKP Hükümeti, TSK ve ÖSO denetimindeki Afrin’deki tutumu ve Rusya’dan alınan S-400 savunma sistemleri konusunda eleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının günlük basın toplantısında AKP Hükümeti, TSK ve ÖSO denetimindeki Afrin’deki tutumu ve Rusya’dan alınan S-400 savunma sistemleri konusunda eleştirildi. Toplantıda ayrıca basına yönelik baskılar konusunda da “sıkıntılar yaşandığı”nın belirtilmesi dikkat çekti.

AFRİN’E DÖNÜŞLERE İZİN VERİLMİYOR

AKP’li bakanlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonu sırasında sık sık “Afrin, Afrinlilerindir” ifadelerini kullanmıştı. Ancak iddialar Afrinlilerin evlerine dönmesine izin verilmediği yönünde.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de, Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleriyle birlikte Afrin’e yönelik olarak düzenlediği askeri harekat nedeniyle binlerce sivilin yerinden edildiğini ve bu sivillerin evlerine dönüşüne izin verilmediğini söyledi.

BBC’nin haberine göre Washington’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Nauert, “Afrin’deki durumu yakından takip ediyoruz. 140 bin kişi yerlerinden edildi. Sivillerin evlerine dönmelerine izin verilmediğini görüyoruz. İnsani koşullar konusundaki ciddi endişelerimizi dile getiriyoruz” dedi.

Nauert, bölgede hayatın normale dönmesi için gerekli adımların atılması gerektiği yönünde çağrıda bulunduklarını ifade etti ve “Suriye’nin kuzeybatısında rol oynayan uluslararası aktörlere sesleniyoruz, buna Türkiye ve Rusya da dahil. İnsani yardımın ulaşmasına izin verilmeli ve sivillerin evlerine dönmesi için gerekli koşullar oluşturulmalı” diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türkiyeli mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu arasında yakın zamanda Washington’da gerçekleşmesi beklenen görüşmede Afrin ve yerinden edilen siviller konusunun gündeme gelebileceğini de ifade etti.

UNHRC RAPORU: 137 BİN KİŞİ GÖÇ ETTİ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR, nisan ayında yayımladığı durum tespit raporunda Afrin’de yerinden edilenlerin sayısının 137 bin olduğunu açıklamış, bu sivillerin büyük kısmının Tel Rıfat, Nubol ve Zahra kasabalarına sığındığını aktarmıştı. Nisan ayından itibaren Afrin’den kaçanların sayısına düşüş olduğu tespitini yapan UNHCR, “Bazı siviller kente geri dönmeye çalışıyor. Bazı durumlarda sivillerin Afrin’e dönüşü ancak 4 günlük bir yolculukla mümkün olabiliyor” demişti.

‘TÜRKİYE NATO ÜYESİ’ HATIRLATMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almak üzere anlaşmasına da değindi ve “Türkiye NATO üyesi. NATO anlaşması uyarınca sadece NATO ittifakı ile uyumlu askeri teçhizatın alınması mümkün. S-400’ün NATO ile uyumlu olduğunu düşünmüyoruz” dedi. Nauert, ABD’nin kaygılarını Türkiyeli yetkililerle yürütülen görüşmelerde dile getirdiğini de ifade etti.

Türkiye, 2.5 milyar dolar karşılığında Rusya’da S-400 savunma sistemi almak üzere Moskova ile anlaşmıştı. Sistemin teslimatının 2020’de yapılacağı belirtilmişti.

BİR ELEŞTİRİ DE BASINA YÖNELİK BASKILARA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert’ten Türkiye’ye yönelik bir başka eleştiri de basın özgürlüğü konusunda geldi.

Türkiye’de basın özgürlüğü konusunda sıkıntılar yaşandığını söyleyen Nauert, bu konuda şöyle konuştu: “Türkiye dünyadaki diğer ülkelerden daha çok gazeteciyi hapse atmış bir ülke ve bundan ciddi anlamda kaygı duyuyoruz. Biz her zaman çok sesliliğin, az seslilikten daha iyi olduğuna inanıyoruz. Ayrıca bunun demokratik topluma yardımcı olduğunu ve insanların kaygılarını dile getirmesini sağladığını düşünüyoruz. Bu konuyu burada yoğun biçimde tartışıyoruz ve Türkiye’de basın özgürlüğünün geliştirilmesini destekliyoruz. Bu konuyu birçok kez Türk hükümetine de ilettik, iletiyoruz. Bu konuyu ön planda tutmaya devam ediyoruz. Bunu yalnızca yüz yüze görüşmeler aracılığıyla değil, uluslararası kurumlar aracılığıyla da gündeme getiriyoruz. Türkiye’de basın özgürlüğü konusundaki kaygılarımızı iletmeyi sürdüreceğiz.” (DIŞ HABERLER)

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