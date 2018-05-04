Gazi Üniversitesi'nde üniversiteleri bölen tasarıya tepkiler dinmiyor

Gazi Üniversitesi öğrencileri, köklü üniversiteleri bölerek yeni üniversiteler kurulmasını öngören tasarıya karşı eylemlerini sürdürüyor.

Gazi Üniversitesi öğrencileri, okullarının bölünmesine karşı tepkileri sürdürüyor. Günlerdir eylemler düzenleyen öğrenciler ve akademisyenler bugün de bölünmeye tepki gösterdi.

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde toplanan öğrenciler “Gazi uyuma okuluna sahip çık”, “Gazi bizimdir, bizim kalacak”, “Tasarı Gazi'den geçemez” sloganları attılar.

"Gazi bir bütündür bölünemez" pankartı arkasında bir araya gelen öğrenci ve akademisyenler, üniversitenin köklerinden koparılmaya çalışılmasına tepki gösterdi. (Ankara/EVRENSEL)

Gazi Üniversitesi'nde bölünmeye karşı tepkiler sürüyor

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Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 17:07

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