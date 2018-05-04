'CNNTürk'te Erdoğan Aktaş'ın görevine son verildi' iddiası

Demirören Grubu'nun satın aldığı Doğan Medya Grubu'nda iddialara göre, CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş'ın görevine son verildi.

Demirören Grubu’nun satın aldığı Doğan Medya Grubu’nda, Kanal D’nin ardından haber kanalı CNN Türk’te de görev değişimi yaşandı. Medya Radar’ın haberine göre CNN Türk, 2015’ten bu yana genel müdür görevini yürüten Erdoğan Aktaş’la yollarını ayırdı.



Aktaş’ın yerine geleceği iddia edilen isim ise, daha önce TRT, TGRT, CNN Türk ve ATV’de görev yapmış olan Bora Bayraktar. Ancak Bu atama henüz resmen açıklanmış değil.



Aktaş, bu göreve 8 Aralık 2015 tarihinde getirilmişti.



CNN Türk'teki operasyondan önce de Kanal D haberde 12 kişi işten çıkarılmıştı. İşine son verilen Kanal D çalışanları şunlar: Ali Ekber Aydın (Haber Müdürü), Ziver Sargınalp (Muhabir), Cem Tekel (Muhabir-Editör), Özay Erat (Muhabir) Orkun Ün (Muhabir), Berat Çamyar (Muhabir)



Çalışanların sözleşmelerinin fesh edildiği kendilerine tebliğ edildi. Görevine son verilenlerin tazminatlarının ise 5 taksitle ödeneceği tebliğ edildi. (HABER MERKEZİ)

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