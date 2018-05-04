Anayasa Mahkemesi: Köylülerinin hakları ihlal edildi

AYM, Kars'ta kanalizasyondan arıtılmadan su kullanan köylülerin ‘özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı’nın ihlal edildiğini duyurdu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Kars’ın Susuz ilçesinde yaşayan köylülerin kanalizasyon suyunun arıtılmadan akarsuya bağlanması nedeniyle yaşadıkları mağduriyetle ilgili kararını açıkladı. AYM, köylülerin ‘özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı’nın ihlal edildiğini duyurdu.

Kars’ın Susuz ilçesinde Kars Valiliği, İlçe Belediyesinin kanalizasyon sisteminde denetleme yaptı ve arıtım yapılmaksızın kanalizasyonun akarsuya bağlandığını tespit etti. Bunun üzerine İlçe Belediyesi de ilgili mevzuatı dikkate alarak su arıtma tesisine ilişkin ‘iş termin planı’ hazırlayıp Valiliğe sundu. Ancak bir süre sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce düzenlenen ‘çevre durum raporu’nda atık su arıtma tesisinin yapılmadığı görüldü.

Yaşananlar üzerine bu durumdan zarar gören vatandaşlar, Belediye aleyhine birden fazla dava açtı ancak idare mahkemesi, davaların reddine karar verdi. Vatandaşların temyiz talepleri de Danıştay tarafından reddedildi.

Vatandaşlar bunun üzerine anayasal haklarının ihlal edildiğini söyleyerek, Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Konuyla ilgili kararını açıklayan AYM, Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi. (İstanbul/EVRENSEL)

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