İstanbul'da gözaltına alınan 10 HDP'li tutuklandı

Güngören'de bir hafta önce gözaltına alınan aralarında HDP İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek’in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Güngören'de bir hafta önce halk toplantısını basan polisler tarafından gözaltına alınan aralarında HDP İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek’in de bulunduğu 10 kişi, savcılık ifadeleri alınmadan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

HDP Güngören İlçe binasında 24 Haziran erken seçimleri ve 1 Mayıs gündemli halk toplantısını basan polisler, aralarında HDP İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek'in de olduğu 41 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlardan 31'i ifadeleri ardından serbest bırakılırken, Çiçek ve 9 kişi gözaltında tutuldu.

6 gündür gözaltında olan 10 kişi, emniyet işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık 10 kişiyi ifadelerini almadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme 10 HDP'linin de "terör örgütü propagandası" iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 16:49

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