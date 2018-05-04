Meclisin kafası karıştı: Vekilliği düşürülen Osman Baydemir’e davet

HDP’li Baydemir’e, Meclis'e ziyarette bulunacak yabancı heyeti karşılaması için üyesi olduğu AB Uyum Komisyonu Başkanı tarafından davetiye gönderildi.

HDP Urfa Milletvekilli Osman Baydemir’in milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından ilginç bir gelişme yaşandı. Vekilliği düşürülmeden önce Mecliste aynı zamanda AB Uyum Komisyonu üyesi olan Baydemir’e, AKP’li Komisyon Başkanı tarafından halen komisyon üyesi olarak görülüp davetiye gönderildi.

Komisyon Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar imzasıyla gönderilen davetiyede, Almanya’nın Hessen Eyaleti Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Lucia Puttrich ve beraberindeki milletvekili heyetinin 7 Mayıs günü gerçekleştireceği ziyarete ilişkin bilgi verildi.

Gülpınar, katılım konusunda da “Keyfiyeti saygı ile bilgilerinize sunarım” dedi. Alman heyetinin önümüzdeki hafta başında gerçekleştireceği ziyaret, yeni halkla ilişkiler binasındaki toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Komisyon Başkanının partisinin oluruyla milletvekilliği düşürülen Osman Baydemir’e davetiye göndermesi, “Meclisin kafası karıştı” yorumlarını da beraberinde getirdi. Baydemir ile Hakkari Milletvekili Selma Irmak’ın vekillikleri haklarındaki kesinleşmiş hüküm gerekçesiyle Meclis Genel Kurulunda yapılan oylama sonucu 19 Nisan’da düşürülmüştü. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net