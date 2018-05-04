Karabağlar'da tapusuz vatandaşlar kaygılı

Karabağlar Kentsel Dönüşüm Hak Arayanlar Derneği, hükümetin yapmak istediği son imar düzenlemesinin tapusuz yurttaşlarda kaygı yarattığını belirtti.

Karabağlar Kentsel Dönüşüm Hak Arayanlar Derneği, hükümetin yapmak istediği son imar düzenlemesinin tapusuz vatandaşlarda kaygı yarattığını belirterek İmar Affı Kanunu’nun uygulanmasını istedi.

Hükümetin seçim öncesi açıkladığı maliye programı içerisinde yer alan imar düzenlemesi yüzlerce tapusuz evin olduğu ve bakanlığın kentsel dönüşüm projesi içerisinde yer alan Karabağlar’da kaygı ve kafa karışıklığına sebep oldu. Karabağlar Kentsel Dönüşüm Hak Arayanlar Derneği düzenleme ile ilgili açıklamada bulunarak duruma açıklık getirilmesini istedi ve vatandaşlara birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin ifadelerinin birbirleri ile çeliştiğinin belirtildiği açıklamada “Bakanın açıklamalarını imar affı olmadığına dönüşümde vatandaşa hak sahipliği getirmeyecek ve yüzde 3’lük bedel isteme açıklamalarını şaşkınlıkla izledik. Atılan bu adımların henüz literatürde ne olarak geçeceği belli olmayan bu tasarı yasalaşırsa şeffaf ve anlaşılır bir şekilde açıklanmalıdır. Tapu sorunu olan vatandaşlara kolaylık gösterilerek tapularının verilmesini ivedilikle bekliyoruz. Endişe etmekte ne kadar haklı olduğumuzu anlatan 6704 sayılı torba kanun ile çıkan elektrik su doğal gaz affı diye servis edilen kanundan biliyoruz. Dolayısı ile bu çelişkili açıklamaların büyük endişeler ile karşı karşıya kalacağız hissiyatı yaratmaktadır” denildi.

‘KANDIRMAKTAN VAZGEÇİN’

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bu talebimizin takipçisi olacağız. Yıllardır bu sıkıntıları yaşayan bizler yaşam alanlarımız artık bizimdir dedirten uygulamalar bekliyoruz. Öte yandan 31 Mayıs 2018 tarihine kadar uzatıldı ancak 3 yıllık süreçte tapularımızı almak için vermiş olduğumuz tüm girişimler kentsel dönüşüm gerekçesi ile geri çevrildi. Dolayısı ile tekrar çağrı yapıyoruz lütfen tüm ilgililer artık bizi kandırmaktan ve oyalamaktan vazgeçin. Yaratmış olduğunuz bu büyük sorunlarımızı çözün, amasız fakatsız çözün. Ve şeffaf bir dil ile açıklayın” (İzmir/EVRENSEL)

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