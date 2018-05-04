Meral Akşener'in ‘silahlı kamp’ iddiasına takipsizlik

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları bulunduğu iddialarına takipsizlik kararı verildi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları bulunduğu yönündeki açıklamaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ocak ayında, Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları bulunduğu yönünde açıklamalar yapmış ve bu iddiası kamuoyunun gündemine oturmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddia üzerine soruşturma başlatılmış ve Meral Akşener, bilgisine başvurulmak üzere savcılığa davet edilmişti. Akşener, verdiği bilgilerde, ismini açıklayamayacağı kamu görevlisinin söz konusu kamplarla ilgili fotoğraf ve video kaydı gösterdiğini; ancak bu kayıtların kendisinde mevcut olmadığını belirtmişti. Konuyla ilgili soruşturmasını tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi. Başsavcılık, “Olayla ilgili soyut iddia dışında suç, şüphe ve delil bulunmadığından kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi.” açıklamasında bulundu. (Ankara/DHA)

Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları var mı?

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