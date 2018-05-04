Teos Kültür Sanat Derneğinden ‘sözün özü’ etkinliği

Teos Kültür Sanat Derneği, tarafından şubat ayında başlatılan 'Sözün Özü' serisi için yarın saat 13.00’te İzmir Konak AKM önünden servis kaldırılacak.

Teos Kültür Sanat Derneği, şubat ayında başladığı “Sözün Özü” adlı serinin üçüncü etkinliğinde İstanbul’dan Teoman Kumbaracıbaşı, Ruşen Alkar ve Ahmet Ali Arslan’ı konuk ediyor.

Sözün Özü serisi, uluslararası terminolojide “singer-songwriter” tabir edilen, Türkçeye “kent ozanı” olarak çevrilmiş alanda, ’90’lı yıllardan bu yana kendi parçalarını yazıp söyleyen, edebiyatla alabildiğine içli dışlı, İstanbullu ve İzmirli müzisyenleri dinleyicisiyle buluşturmayı amaçlıyor. Ücretsiz olan etkinliğe İzmir merkezden katılmak isteyenler için, yarın saat 13.00’te Konak AKM önünden servis kaldırılacak.

Etkinliğe katılacak sanatçılar, cumartesi günü kırk beşer dakikalık, art arda verilecek üç konserin ardından söz yazarlığı üzerinden edebiyatla kurdukları ilişki, söz yazımı, enstrümanların bu örgüdeki yeri üzerine birbirleri ve izleyiciyle söyleşecek. Sanatçıların konser sırasında seslendireceği besteler, şüphesiz ki söyleşinin en sağlam dayanaklarını teşkil edecek.

SERİ, SEMİNERLE SONUÇLANACAK

Sözün Özü serisi, 26 Mayıs’ta Türkiye popüler müziğinde şarkı yazarlığını, kent ozanlığını irdeleyecek tek günlük bir seminerle sonuçlanacak. Bu alanda uzman üç ismin söz alacağı seminerde Tülay German’dan başlayan, Selda Bağcan, Barış Manço, Fikret Kızılok gibi isimlerle devam eden, Bülent Ortaçgil ve Mazhar Alanson ile ilerleyen ve 2000’li yılların sonunda parlayan yeni akımla bugünlere ulaşan birikim, etraflıca tartışmaya açılacak.

Tüm konserler ve söyleşiler, görsel ve işitsel olarak belgeleniyor. Müzikal belleğe katkı sunmak amacıyla derlenen görsel malzemelerden elde edilecek videolar, 2018 sonbaharından itibaren Teos Kültür Sanat Merkezinin ve Seferihisar Belediyesinin sosyal medya hesaplarından düzenli olarak paylaşılacak. Oturumlardan elde edilen işitsel kayıtlar ise Teos Kültür Sanat Merkezi Yıllık 2018 yayınında değerlendirilecek; ayrıca içeriğin tamamı, 2019 ortasında, “Sözün Özü” adıyla kitaplaştırılacak. (İzmir/EVRENSEL)

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