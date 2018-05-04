Adana Erkek Öğrenci Yurdunda zehirlenme şüphesi

KYK’ye bağlı Adana Erkek Öğrenci Yurdunda öğrenciler zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Volkan PEKAL

Adana

KYK’ye bağlı Adana Erkek Öğrenci Yurdunda öğrenciler zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Çarşamba gecesi bazı öğrenciler kusma şikayeti ile hastaneye başvurdu. Karın ağrısı ve kusma şikayetleri sabah saatlerinde devam etti. Birçok öğrenci Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından bazı öğrencilerin gıda zehirlemesi yaşadığı anlaşıldı. Öğrenciler tavuk ve musakka yedikten sonra gece kusmaya başladıklarını ifade ettiler. Öğrenciler tavuk ve kıymanın soğuk dondurucuda günlerce bekletildikten sonra bayat bir şekilde pişirildiği için zehirlendiklerinden şüphelendiklerini söyledi.

Telefonla ulaştığımız yurt müdürü 14 kişinin rahatsızlandığını belirterek bunlardan 4’üne hafif gıda zehirlenmesi, ikisine bademcik iltihabı teşhisi konulduğunu ifade etti. Numuneleri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık ve Sağlık Müdürlüğüne gönderdiklerini sonuçları bekledikleri bilgisini paylaştı.

Yemekhanede genel olarak temizlik konusunda sorunların olduğunu dile getiren öğrenciler ise, bardak, sürahi ve çatal bıçak gibi araçların tam yıkanmadığını belirterek bulaşık deterjanının kap kaçağın üzerinde kaldığını söylediler. Kimi öğrencilerin prefabrik odalarda kaldığını dile getiren öğrenciler Adana gibi sıcak bir yerde küçük odalarda klimasız kaldıklarını, yurt yönetiminin sorunlarına duyarsız kaldığını ifade ettiler.

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 15:08

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