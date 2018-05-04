Eskişehir'de helikopter parçası üreten fabrikada yangın çıktı

Eskişehir'de helikopter parçası üreten Alp Havacılık fabrika üretim tesislerinde yangın çıktı.

Eskişehir'de helikopter parçası üreten bir fabrikada yangın çıktı.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı'nda kurulu Türk Genel Maksat Helikopter Projesi (TGMHP) kapsamında Sikorsky helikopterleri için bazı üretimlerin yapıldığı Alp Havacılık fabrika üretim tesislerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. (Eskişehir/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 15:05

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