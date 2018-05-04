Dolardan yeni rekor: 4.29

Beklentileri aşan enflasyon sonrası dövizde tırmanış sürüyor. Dolar 4.29 lirayı aşarak yeni tarihi rekor düzeye tırmandı, avro 5.1335 lirayı gördü.

Piyasalarda haftanın son işlem gününde Türk lirası varlıklarda değer kaybı devam ediyor.

Dün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları sonrası dolar/TL, haftanın son işlem gününde yeni zirve seviyeleri gördü. Kur, 4.29 seviyesine kadar çıkarak rekorunu yeniledi. Avro/TL ise 5.13 seviyesinin üzerini gördü.

Borsa İstanbul Endeksi, yüzde 1.0'den çok düşüşle 101 bin 548 puana kadar geriledi. (EKONOMİ SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 14:40

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