Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 11:47
Fotoğraf: Taha Ayhan/DHA
Malatya'daki 15 Temmuz davasında Orgeneral Huduti'ye 15 yıl ceza
04 Mayıs 2018 11:41
Malatya'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Malatya'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada kararların verilmesine başlandı.
Sanıkların son sözlerini söylemesinin ardından kısa ara veren mahkeme heyeti, kararını açıklamaya başladı.
Gerekçeli kararını daha sonra açıklayacağını bildiren mahkeme heyeti, dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti'yi 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. (Malatya/DHA)
Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 11:47
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