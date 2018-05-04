Eğitim Sen velilerle anket yaptı: Yeni sistem velilerden geçmedi

Eğitim Sen'in 1372 veliyle yaptığı ankete göre, yeni ortaöğretime geçiş sistemi sınıfta kaldı.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın (Eğitim Sen), yeni ortaöğretime geçiş sınavı hakkında veliler arasında yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Sendikanın web sayfasından duyurulan ankete katılan 1372 veliye göre, yeni ortaöğretime geçiş sistemi sınıfta kaldı.

Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada ankete katılan velilerin büyük çoğunluğunu üniversite mezunlarının oluşturduğu belirtilerek, “1372 kişinin 966’sı üniversite, 171’i lisansüstü, 137’si lise, 53’ü ortaokul, 44’ü ilkokul mezunu ve 1 kişi de diploma sahibi olmadığını ifade etti” denildi.

TEOG’A DA YENİ SİSTEME DE KARŞILAR

Ankette “Sizce sınav sisteminde değişiklik yapılması gerekli miydi?” sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında 931 kişinin hayır, 414 kişinin evet ve 27 kişinin fikrim yok yanıtını verdiğinin görüldüğü belirtilerek “Ancak sınav sisteminde değişiklik yapılması gerektiğini düşünenlerin sayısal düzeyinin, diğer sorulardaki yeni sisteme onay oranına yansımamış olması, bu kişilerin TEOG sistemine de karşı olduklarını göstermektedir. Diğer bir ifade ile bu soruya ‘Evet gerekliydi’ diyenlerin, TEOG sisteminin yarattığı sorunların farkında olan ve bundan dolayı oluşan mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini düşünen veliler olduğunu sonraki sorulara verilen yanıtlardan çıkarabilmekteyiz” denildi.

DEĞİŞİKLİK SİYASİ BİR TERCİH

Eğitim Sen, “Sizce sınav sisteminin değiştirilmesinde rol oynayan en önemli etken nedir?” sorusuna verilen yanıtların %92,6’sının, bu değişikliklerde toplumsal taleplerden ziyade siyasi iktidarın politika tercihlerinin temel belirleyici olduğunun düşünüldüğünü kaydetti. Açıklamada, “Sizce sınav sisteminin değiştirilmesinin temel amacı nedir?” sorusuna verilen yanıtların birbirini dışlamayan, aksine eğitimdeki durumu gözler önüne seren iki gerçeği ifade eden maddelerde toplanmasının bu durumu pekiştirdiğine işaret edilerek “Söz konusu iki maddeyi işaretleyenlerin ankete katılanlara göre oransal dağılımı %96 düzeyindedir. Dolayısıyla katılımcıların %96’sı, söz konusu sınav sistemindeki değişiklikle öğrencilerin hükümetin tercihlerine göre yönlendirildiğini ve eğitim sistemindeki başarısızlıkların üzerinin örtülmek istendiği biçiminde bir algı taşımaktadır.” denildi.

VELİLER İKNA OLMADI

Bu yüksek oranı destekleyen bir başka yanıtın ise sınav sisteminde değişikliğe gidilmesinde velilerin ikna edilememiş olmasının karşılarına çıktığı belirtilen Eğitim Sen açıklamasında “Katılımcıların %96’sı MEB’in ya da siyasi iktidar çevrelerinin açıkladığı gerekçelerle ikna olmamıştır. Dolayısıyla Bakanlığın söz konusu değişiklik için velilerden talep geldiği iddiası, anketimiz sonuçlarına yansımamış, hatta tam tersi bir tablo ortaya çıkmıştır.” ifadelerine yer verildi.

GÜVEN VE ADALET SORUNU

Anket sonuçlarına göre, kopya skandallarının toplumsal hafızadaki yerinin halen tazeliğini koruduğu, sınav güvenliği ve sınavın ne kadar adil olduğuna dair düşüncelerin de hayati önem kazandığı belirtilen açıklamada “Anketimize katılan velilerin ezici bir çoğunluğu, yeni ortaöğretime geçiş sistemini güvenilir ve adil bulmamaktadır. Bu durum dahi, MEB’in eğitim politikalarındaki dayatmacı uygulamalardan vazgeçmesini, politika belirlerken toplumsal mutabakatı önemsemesi gerektiğini göstermektedir” denildi.

ÖĞRENCİLER OLUMSUZ ETKİLENDİ

Eğitim sisteminin ‘yapboz tahtasına’ dönüştürüldüğü belirten Eğitim Sen, açıklamasında şu tespitlere yer verdi: “Anketimize katılan 1372 veliden 1326’sı yeni sistemin sorunları çözeceğine dair bir umut taşımadığını göstermektedir. Yaşanan tartışmalar ve ortaöğretime geçiş sisteminde yapılan değişikliklerin öğrenciler üzerinde yarattığı etkileri tespit etmek için sorulan soruya verilen yanıtlara bakıldığında, 1140 katılımcının öğrencisinin/çocuğunun kaygı düzeyinin arttığını, okula gitme hevesinin ve derslere karşı ilgisinin azaldığını belirtmiştir. Yeni sistemin uygulanacağı açıklamasının yapıldığı 5 Kasım 2017 tarihinden bu yana, yaşanan sürecin öğrenciler üzerinde yarattığı olumsuz etkiler, değerlendirme yapılırken mutlaka dikkate alınmalıdır.” Eğitim Sen, ortaya çıkan tablonun sadece yeni sınav sistemine dair değil, MEB’in genel politika tercihlerinde de değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek “16 yıllık iktidarı boyunca AKP hükümetini sorunlara kalıcı çözümler üretmekteki başarı grafiğinin oldukça düşük olduğu gerçeğini bizlere sunmaktadır. Sendika olarak taleplerimiz, yeni sınav sisteminin bu yıl uygulanmasından vazgeçilmesi, böyle önemli konularda toplumsal mutabakat ile politika üretilmesidir. Öğrencilerin daha fazla mağdur edilmemesi için MEB, hızla sorunun tarafı olan kesimlerle bir araya gelerek, en makul ve geçerli çözümün üretileceği bir yöntem geliştirmelidir.” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 11:38

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