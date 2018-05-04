Muharrem İnce kimdir?

4 Mayıs 1964’te Yalova’ya bağlı Elmalık köyünde Şerif-Zekiye çiftinin oğlu olarak doğdu.

İlk ve ortak öğrenimini Yalova’da tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi Fizik-Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

Fizik öğretmeni olarak liselerde ve dershanelerde görev aldı, müdürlük yaptı. Bir süre Yalovaspor’un basın sözcülüğünü ve Atatürkçü Düşünce Derneği’nin il başkanlığını yaptı.

CHP Parti Meclisi üyeliği yapan İnce, 2002’den bu yana kesintisiz olarak Yalova milletvekilliği yapıyor. İnce, 22 ve 23. dönemde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği, 23 ve 24. dönemde CHP Grup Başkanvekilliği ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Üyeliği görevlerinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU’NUN KURULTAY RAKİBİ

TBMM’de yaptığı ateşli konuşmalarda ülke gündemine giren İnce, zaman zaman parti yönetimi ve Kılıçdaroğlu’ya da muhalif çıkışlarıyla gündeme geldi. İnce, 18 Ağustos 2014 tarihinde grup başkanvekilliğinden istifa ederek CHP kurultayındada genel başkanlığa aday oldu. Ancak Kılıçdaroğlu’nun 740 oyuna karşılık 415 oyda kaldı. İnce, 3 Şubat 2018’deki 36. Olağan Kurultay’da bir kez daha aday oldu ve 447 oy alarak 790 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında kaldı.

Evli ve 1 çocuk babası olan İnce’nin Tatanka, Bu Kaçıncı Kirlenişin Beyaz, 1 İleri 5 Geri ve Buyurun Sayın İnce/Siz Yokken Meclis Sonuna Kadar Çalışıyordu adlı 4 kitabı var.

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI

Muharrem İnce, 24 Haziran 2018'de yapılacak seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı oldu. (HABER MERKEZİ)