NBA Play-Off: Cleveland, Toronto'ya şans tanımıyor

LeBron James, Play-Off klasiklerine yenisini ekledi, 43 sayı 14 asistlik performansıyla Cleveland'ı Toronto karşısında 128-110'luk galibiyete taşıdı.

NBA'de normal sezonu Doğu Konferansı'nın lideri olarak tamamlayan Toronto Raptors, bir kez daha "belalısı" LeBron James'e çarptı. 2 sezon üst üste Play-Off'ta James ve takımı Cleveland Cavaliers'a kaybeden Raptors, konferans yarı final serisinde kendi evindeki ilk iki maçta mağlup olarak hayal kırıklığı yaşadı.

Serinin ikinci maçında Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors'ı 128-110 yenerken LeBron James 43 sayı 8 ribaunt 14 asistle yıldızlaştı. 28'de 19 şut isabetiyle oynayan ve sadece 1 top kaybeden James, Play-Off tarihinde 40 sayı 14 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu. James ayrıca bu yıl Play-Off'lardaki 4. 40 sayılık performansına imza attı.

Indiana Pacers serisinde takım arkadaşlarından fazla destek bulamayan James, Toronto'ya karşı bu maçta da yalnız kalmadı. Kevin Love, 31 sayı 11 ribauntla oynarken J.R Smith 15, Jeff Green 14, George Hill 13 sayı kaydetti.

İkinci çeyrekte bir ara 9 sayılık farkı yakalamasına rağmen devreyi yalnızca 2 sayı önde tamamlayan Toronto, 3. çeyrekte LeBron James öncülüğündeki Cavaliers hücumuna karşılık veremedi. James'in 15 sayı kaydettiği 3. periyot 37-24 Cavaliers'ın lehine tamamlandı.

Cavs, son çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde tuttu. James maçın ikinci yarısında geriye çekilerek attığı art arda zor basketlerle Toronto taraftarlarından da alkış aldı.

Raptors'ta DeMar DeRozan 24, maça 6'da 6 isabetle başlayan Kyle Lowry ise 21 sayı attı.

Serinin 3. maçı, Türkiye saatiyle cumartesiyi pazara bağlayan gece 03.30'da oynanacak. Cleveland Cavaliers evinde oynayacağı iki maçı da kazanması halinde Doğu Konferansı finaline yükselecek. LeBron James, 7 yıldır Doğu Konferansı finali oynuyor ve bu serilerin tamamını kazandı.

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BOSTON, 2-0 ÖNE GEÇTİ

Doğu Konferansı'ndaki diğer seride Boston Celtics, Philadelphia 76'ers'ı 108-103 yendi. Maça yavaş başlamasına rağmen ikinci çeyrekten itibaren toparlanan Celtics, rakibin çaylak oyun kurucusu Ben Simmons'ı 0 şut isabeti ve 1 sayıda tutarak galibiyete uzandı.

Celtics'in çaylağı Jayson Tatum 21 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Kyrie Irving'in yokluğunda ilk beşe yerleşen ve performansıyla parmak ısırtan Terry Rozier ise 20 sayı 7 ribaunt 9 asistle oynadı. Sakatlıktan dönen Marcus Smart, 19 sayı kaydederek beklenenin üstünde bir hücum katkısı sağladı. Al Horford ise 13 sayı 12 ribaunt 5 asistle mücadele etti.

76'ers'ta keskin şutörler J.J. Redick 23, Robert Covington 22 sayı attı. Joel Embiid, 20 sayı 14 ribaunt 5 asistle oynadı ancak Ben Simmons'ın 1 sayı 5 ribaunt 7 asistte kaldığı gecede bu performanslar yeterli olmadı. Celtics savunmasına karşı bocalayan Simmons 5 top kaybetti.

Serinin 3. maçı cumartesi gecesi TSİ 00:00'da oynanacak.

GECENİN PROGRAMI

NBA'de bu gecenin programı şöyle: 03:00 New Orleans Pelicans-Golden State Warriors (0-2) * Utah Jazz-Houston Rockets (1-1). (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 07:45

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