Aile hekimlerinden seyyar sandık tepkisi: Yetişmesi mümkün değil

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, seyyar sandıktan faydalanması beklenen 294 bin hastayı bu sürede değerlendirmenin mümkün olmadığını açıkladı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, 24 Haziran erken seçimlerinde seyyar sandıktan faydalanması beklenen 294 bin hastanın bu kadar kısa sürede değerlendirilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığınca il sağlık müdürlüklerine gönderilen genelgeyle, yatağa bağımlı kişilerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için gerekli raporun hazırlanması görevi aile hekimlerine verildi. Buna kapsamda Aile Sosyal Destek Programı tarafından kayıt altına alınan vatandaşlar ile sağlık kurumlarına erişemedikleri için evde sağlık hizmeti alan 294 bin kişinin listesi aile hekimlerine gönderildi.

BU KADAR ÇOK KİŞİNİN BU SÜREDE DEĞERLENDİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Yeniçağ'da yer alan hanere göre Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Akif Emre Eker, yaptığı açıklamada, uygulamada bazı hukuki eksiklikler olduğunu, sahada yaşanması muhtemel tereddütlerin önlenmesi amacıyla da Sağlık Bakanlığı ve kurul tarafından bazı noktaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Evde sağlık hizmeti alan 294 bin kişinin listesinin aile hekimlerine elektronik sistem üzerinden bildirildiğini aktaran Eker, şöyle devam etti:

"Bu kadar çok kişinin kısa sürede değerlendirilmesi mümkün değil. Federasyonumuz, aile hekimlerinin kendilerine bildirilen bu 294 bin kişinin, en son sağlık durumunun değerlendirilmeden sistem üzerinden e-raporlarının düzenlenerek kendilerine ulaştırılması isteminin hukuka uygun olmadığını değerlendirmektedir. Aile hekiminin, kişilerin herhangi bir talebi olmaksızın işlem yapması ve rapor düzenlenmesi hukuki sorunlara yol açacaktır. Durum bildirir raporlar bilindiği üzere ancak talep üzerine yapılması gereken bir işlemdir. Ayrıca bu raporun düzenlenmesi ve iletilmesi konusunda bizlerin aklına takılan onlarca soru ve sorun vardır. Alelacele çıkarılan bu genelge ve eklerinde eksikliklerin varlığı bizleri endişeye sevk etmektedir."

SEYYAR SANDIK KURULLARINA İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanacak seyyar sandık kurullarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, seyyar sandık kurulu seçmen listelerinde, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerden sadece il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenler kaydedilebilecek.

Karara göre, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından "www.ysk.gov.tr" internet adresinde bulunan "seyyar sandık kurulu talep formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulacak.

Başvurular, 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 08.00 ile 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 17.00 arasında yapılacak.

Başvuruda, seyyar sandık kurulu talep formu ile birlikte engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu veya hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gerekli olacak.

Köyler ve beldelerde kayıtlı seçmenler ile "6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu" kapsamındaki köy veya beldeden mahalleye dönüşen yerlerdeki seçmenler, seyyar sandık kurulu seçmen listesine kaydolmak için talepte bulunamayacak.

Karara göre, bir sandıkta oy kullanacak azami seçmen sayısı 20 olarak belirlendi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 02:09

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