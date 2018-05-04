Kestel Cemevi'ne ırkçı saldırı

Bursa Kestel'deki Hacı Bektaş-ı Veli Derneği ve Cemevine sprey boyalarla nefret söylemleri yazıldı; HDP imzalı 'Türkçülük Günü' bildirisi bırakıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Hacı Bektaş-ı Veli Derneği ve Cemevine sabaha karşı sprey boyalarla nedret söylemleri yazıldı. Sabah saatlerinde Cemevine gelen dernek yöneticileri, duvarlara yazılan nefret söylemlerini ve dernek başkanını hedefe alan yazıları görünce olayı polise bildirdi. Kamera kayıtlarında saldırganın yüzünü gizleyerek etrafa önceden hazırladığı HDP imzalı "3 Mayıs Türkçülük Günü" bildirileri dağıttığı görüldü.

Fotoğraf: Evrensel

Dernek yönetimi Cemevi önünde bir basın açıklaması yaparak saldırı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Saldırının tasarlanarak düzenlenen planlı bir saldırı olduğunu belirten yönetim, "Bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyoruz" açıklaması yaptı.

'BU SALDIRI PLANLI BİR SALDIRIDIR'

Saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüsü

Ekran görüntüsü: Kestel Hacı Bektaş-ı Veli Deneği

Bu saldırınnın maksatlı bir saldırı olduğunu belirten Kestel Hacı Bektaş-ı Veli Deneği Şube Başkanı Türkan Çiftçi; “Şahsıma ve temsil ettiğim kuruma yapılan bu saldırıyı kınıyorum ve lanetliyorum. Kapısında 'Doğruluk dost kapısıdır' yazan bir yere yapılan bu nefret söylemi oldukça kaygı vericidir. Giderek artan toplumsal ayrışmalar dost kapılarına nefret kusmaya kadar varmıştır." dedi.

Görüntülerden saldırının aniden verilmiş bir karar olmadığının anlaşıldığını belirten Çiftçi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tasarlanarak düşünülerek planlı bir davranıştır. Toplumsal olarak farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görmek yerine ötekileştirme düşüncesi hepimiz için üzüntü vericidir. Kapılara yazılar yazma, işaretler koyma bunları biz çok iyi biliyoruz, hatırlıyoruz ve unutmaya da niyetimiz yok. Bu ülkenin tarihinde Maraş, Çorum ve Sivas katliamları halen belleğimizde tazeliğini korumaktadır. Bir ay önce başladığımız bu yeni görevimizde amaçlarımızdan birinin sevginin dilini yaymak olacağını söylemiştik. Niyetimiz sadece yönetimde olduğumuz dernek çatısında değil yaşadığımız tüm toplumsal alanlarda bunu kurmak ve yaşatmaktır. Bu saldırı bir arada yaşama irademize saldırıdır. Biz inatla bir arada Türkü, Kürdü, Alevisi ve Sunnisiye kardeşlik içerisinde yaşayacağımızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Bu olayın faili ve arkasında yer alan gerici odakları hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu, cezalandırılacağı güne kadar olayın takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Giderek artan nefret ve öfke söylemlerinin yerini toplumsal birliğin ve beraberliğin, dayanışmanın alması en büyük temennilerimizdendir.” (Bursa/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 01:01

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