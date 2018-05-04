UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı: Atletico Madrid - Olympique Marsilya

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları tamamlandı. Arsenal'i eleyen Atletico Madrid ve Salzburg'u eleyen Olympique Marsilya finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler Atletico Madrid ile Olympique Marsilya oldu. Maç, 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.

MADRİD'DE ZORLU MÜCADELE

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında İspanya temsilcisi Atletico Madrid, evinde konuk ettiği İngiltere ekibi Arsenal'i 1-0 yenerek finale yükseldi.

İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İngiltere'nin Arsenal takımını Metropolitano Stadı'nda konuk etti.

Kontrataklarla etkili olan Atletico Madrid'de Antoine Griezmann'ın ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Diego Costa, düzgün bir vuruşla 45+2'nci dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda başka gol olmadı ve Arsenal'i 1-0 yenen Atletico Madrid, finale kalan ilk takım oldu.

Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, iki takım arasında oynanan ilk maçta hakeme itirazının ardından aldığı ceza nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.

MARSİLYA UZATMALARDA BAŞARDI

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Fransa ekibi Olympique Marsilya, Avusturya temsilcisi Salzburg'a uzatmalar sonunda 2-1 yenilmesine rağmen finalde Atletico Madrid'in rakibi oldu.

Fransa ekibi Olympique Marsilya, sahasında 2-0 kazanarak tur için avantaj sağladığı ilk maçın rövanşında Avusturya ekibi Salzburg'a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran Salzburg, 53. dakikada Amadou Haidara ve 65. dakikada Bouna Sarr'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçti. Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadelede uzatma bölümüne geçildi.

Olympique Marsilya, 116'ncı dakikada Rolando'nun ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi ve karşılaşma bu şekilde sonuçlandı. Tur için yeterli skoru elde eden Fransa temsilcisi, finalde İspanyol ekibi Atletico Madrid'in rakibi oldu.

Olympique Marsilya ile Atletico Madrid'in karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa'da Lyon Stadı'nda oynanacak. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 01:32

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