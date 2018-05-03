Yasemin Adar üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kilo finalinde Rusya temsilcisi Ekaterina Bukina'yı mağlup eden Yasemin Adar, altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar, finalde Rusya temsilcisi Ekaterina Bukina'yı mağlup etti. Adar, üst üste üçüncü Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Şampiyonada mücadele eden kadın sporcular, bugün 2 altın ve 3 bronz madalya kazandı.

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, kadınlar 76 kilo finalinde Yasemin Adar ve Rus güreşçi Ekaterina Bukina ile karşı karşıya geldi. Rakibini 8-2 mağlup eden Adar, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Kadınlar 59 kiloda mücadele eden Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar Mimi Nikolova Hristova’yı 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 68 kiloda Buse Tosun, 55 kiloda Bediha Gün ve 50 kiloda Evin Demirhan bronz madalya kazandı. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 23:19

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