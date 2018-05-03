İzmir'de Yeni Akit'in hedef gösterdiği LGBTİ+ etkinliği iptal edildi

Yeni Akit gazetesinin hedef gösterdiği LGBTİ+ etkinliği, Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

İzmir'de Buca Kent Konseyi, Buca Belediyesi Kent Konseyi Eşitlik Meclisi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Topluluğunun üniversite içerisinde yapmak istediği "LGBTİ+ Temel Kavramlar" etkinliği iptal edildi.

Etkinliğin iptaline gerekçe olarak gelen şikayet telefonları ve e-postalar gösterildi. Sivil saldırı olabileceği yönünde tehdit bilgilerinin geldiğini de dile getiren rektörlük, güvenliği sağlamak yerine çözümü etkinliği ipal etmekte buldu. Yeni Akit gazetesi de etkinlikle ilgili hedef gösteren haberler yapmıştı.

'YAŞANAN HAK İHLALLERİNE DAİR BİLGİ VERMEK İSTEDİK'

Konuyla ilgili Evrensel'e açıklamada bulunan Buca Kent Konseyi Eşitlik Meclisinden DEÜ Hukuk Fakültesi Öğrencisi Mahmut Şeren "Etkinlik için gereken prosedür takip edilerek izni alındı. Bize ayrıntılı bir açıklama yapılmadı ama Yeni Akit'in haberi üzerine iptal edildiğini düşünüyoruz. Bizlerin güvenliğini sağlayamacaklarını dile getirdiler. Bizim yapmayı önemsediğimiz bir etkinlikti. Hukuk Fakültesi diğer yerler gibi LGBTİ haklarının konuşulmadığı bir yer. Hukuk kuralları da tamamen erkek egemen, heteroseksit yapıda. Hakların çok konuşulduğu ama hakların öznesi olan bir grubun konuşulmadığı bir yerde LGBTİ+ kimlikleri ve yaşanan hak ihlallerinin günlük pratiklerine dair bilgiler vermek istedik" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 22:38

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