'Terörist' olmakla suçlanan gençler İHD’ye başvurdu

Mücadele Birliği Dergisi okurları, son aylarda kendilerine yönelik polis baskılarına dair basın toplantısı gerçekleştirdi.

Mücadele Birliği Dergisi okurları, son aylarda kendilerine yönelik polis baskılarına dair basın toplantısı gerçekleştirerek İnsan Hakları Derneğine yaşadıkları hak ihlallerine dair başvuruda bulundu. İHD Şube binasında gerçekleştirilen açıklamada kendisini polis olarak tanıtan kişilerin dergi okuru gençlerin komşularını arayarak isimlerini verip, terörist olduklarını söyleyip barındıkları evlerden çıkarmadıkları takdirde evlerin polislerce basılacağının söylendiği aktarıldı. Açıklamaya göre olaydan 2 hafta sonra Üniversite öğrencisi olan gençlerin aileleri Terörle Mücadele Şubesi tarafından aranarak "Askerlerimiz Afrin’e gönderiliyor, çocuklarınızın kafası bulandırılıyor” dendi.

Konuyla ilgili konuşan İHD Adana Şube Başkanı İlhan Öngör, 1987 yılında kurulan İHD’ye o yıl yapılan başvuruların da polisin hukuksuz takipleri ve rahatsız etmeleri ile ilgili olduğunu belirterek “32 yıl sonra da aynı başvurular geliyor. Bunun devlet politikası olduğu, çok açık. Bu uygulamalara son verilmeli. Başvuruyu aldık. Yapılan, yasalara ve uluslararası sözleşmelere aykırı. Bu olayın takipçisi olacağız” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 22:21

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