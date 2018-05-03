Milli Eğitim Bakanı: Öğretmen atamaları sözleşmeli olarak yapılacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bundan sonraki süreçte de öğretmen atamalarının sözleşmeli olarak yapılacağını ifade etti.

OHAL süresince tüm öğretmen atamalarını sözleşmeli olarak yapan AKP Hükümeti, bundan sonraki süreçte de öğretmen atamalarını sözleşmeli yapacağını bir kez daha beyan etti. Mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kadrolu öğretmen istihdamının 900 bin, sözleşmeli öğretmen sayısının ise 50 bine yakın olduğunu belirterek “Bundan sonraki süreçte öğretmen istihdamını sözleşmeli gerçekleştireceğiz. Dört yıllık çalışma süresi sonunda bu öğretmenlerimizi kadroya alacağız. Milli eğitimdeki ilgili personel sistemini uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

EĞİTİM SEN: OHAL’DE GÜVENCE YOK

OHAL döneminde çıkarılan 652 sayılı KHK ile sözleşmeli öğretmen atamanın yolunun açıldığını ve OHAL dönemi boyunca atanan tüm öğretmenlerin sözleşmeli olarak atandığını hatırlatan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, OHAL süresinde iş güvencesinin fiilen ortadan kaldırıldığını söyledi. Öğretmen atamalarında KPSS’nin de kriter olmaktan çıkarıldığını, liyakatin yok edilerek mülakata dayalı alımların yapıldığını ifade eden Aydoğan, MEB’in performans sitemine karşı başlattıkları mücadelenin de bunun bir parçası olduğunu söyledi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 22:14

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