TTB: Onur Hamzaoğlu derhal serbest bırakılmalıdır!

TTB'den yapılan basın açıklamasında tutuklu bulunan Hamzaoğlu'nun derhal serbest bırakılması talep edildi.

Türk Tabipleri Birliği, yaptığı basın açıklaması nedeniyle tutuklanan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun haksız biçimde tutulduğunu ve derhal serbest bırakılması gerektiğini belirten bir açıklama yayımladı.

Türk Tabipleri Birliği Üyesi ve Toplum ve Hekim dergisinin Editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun barış talebi içeren bir basın açıklaması gerekçe gösterilerek sabaha karşı evi basılıp gözaltına alınarak tutuklandığını belirten açıklamada, Hamzaoğlu'nun hazırlık soruşturmasının halen sonlandırılmadığı ve hakkında henüz bir iddianame dahi düzenlenmediğinin altı çizildi. Ayrıca Hamzaoğlu'nun tutuklanmasından kısa süre sonra 80 yaşındaki annesi Saliha Hamzaoğlu'nun 5 Nisan'dan bu yana devam eden hayatî tehlikesine rağmen oğlu tarafından görülmesine imkân verilmediği de vurgulandı.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"5 Nisan 2018 günü soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun serbest bırakılması talep edilmesine rağmen Sulh Ceza Hakimi tarafından bu talep reddedildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından bu karara da itiraz edildi, ama Hamzaoğlu yönünden alışılmadık bir uygulama ile bu talep reddedildi.

Neticede, bir basın açıklaması nedeniyle tutuklanan ve bizatihi Soruşturma Savcısının tahliyesini talep ettiği Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun tutukluluğu hala devam etmekte ve hayati tehlikesi devam eden annesini görmesi, yanında olmasına dahi imkan verilmemektedir.

Bu koşulda Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun bir basın açıklaması nedeniyle zaten haksız olarak tutuklanması şimdi artık hiçbir çağda, hiçbir rejimde, hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği gayriinsani bir cezaya dönüşmüş bulunmaktadır." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 21:18

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