Afrin'de mayın patlaması: 1 asker hayatını kaybetti

TSK, Afrin'de devam eden arama tarama faalityetleri sırasında mayın patlaması sonucu 1 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin operasyonu kapsamında devam eden arama tarama faalietleri sırasında mayın patlaması sonucu 1 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

TSK'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 03 Mayıs 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 21:16

www.evrensel.net