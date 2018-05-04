Veliler tepkili: İmam hatipler bitiyor bizim okul bitmiyor

Kocaeli'de bulunan 15. Kolordu İlköğretim Okulunun iki yıldır yapımının sürmesine tepki gösteren veliler, 'imam hatipler daha çabuk yapılıyor' diyor.

Kübra SU

Derince

Kocaeli'nin Derince ilçesi Esentepe Mahallesi’nde yeniden yapılmakta olan 15. Kolordu İlköğretim Okulunun yapımının 2 yıldır sürmesi, eski okulun ise oldukça pis ve yıkık dökük olmasından veliler şikayetçi.

Evrensel'e konuşan velilerinden Süleyha Baş, yeni okulun yapımının 2 yıldır bitmediğini belirterek “Bir an önce yeni okula öğretmenlerimizle birlikte geçmek istiyoruz” dedi. Okulun bitmesini mecburen bekleyeceklerini ifade eden Baş “İmam hatip çabucak bitti. Çünkü orayı Ak Partili bir iş adamı yaptı, burayı ise devlet yapıyor. Ayrıca imam hatipleri çok güzel yaptırıyorlar. Bizim okullara gelince dönüp bakmıyorlar” dedi.

BUNLARIN SEBEBİ YÖNETİM

İmam hatiplerin diğer okullara göre çok daha hızlı bittiğini belirten Veli Meryem Atanış “Ben bunun sebebini yönetimde görüyorum. Cumhurbaşkanı daha çok imam hatiplere önem veriyor. Aslında onun dışında da birçok okul var bunları da görmesi gerekiyor” dedi. Eğitim sisteminden de şikayetçi olan Atanış, “Sadece okullar değil eğitim sistemi de bozuk. Yapboz gibi sürekli yeni sistemler açıklanıyor.”

Okulun eski olması nedeniyle temiz de olmadığını söyleyen Havva Karagöz ise, mahallede olduğu için çocuğunu bu okula göndermek zorunda olduğunu belirtti. Kendisinin de bu okuldan mezun olduğunu, okulun şu andaki durumuyla depreme de dayanaklı olmadığına vurgu yapan Ayşegül ise çocuğunun okulda tuvalete gitmesine bile izin vermediğini anlattı.

İMAM HATİBE MECBUR BIRAKIYORLAR

İsmini vermek istemeyen bir veli, imam hatibin 1 senede bittiğini ancak kendi okullarının 2 yıl geçmesine rağmen tamamlanamadığına dikkat çekerek “İnşaatın tabelasında dahi bitiş tarihi silinmiş durumda” dedi. Yakınlarında imam hatip okulu olmasına rağmen çocuğunu oraya göndermek istemediğini belirten veli “Herkes çocuğunu özel okula gönderecek imkanlara sahip değil. İmkanı, parası olmayanları imam hatiplere mecbur bırakmak istiyorlar” dedi.

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